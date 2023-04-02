Певчая Киево-Печерской лавры опровергла свое задержание и обвинила ПЦУ в покушении на православие

02 апреля 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Певчая Екатерина Ершова опровергла информацию о своем задержании Фото: Анна Майорова © URA.RU Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова опровергла информацию о том, что она задержана Службой безопасности Украины (СБУ). По словам девушки, она на данный момент находится в Киеве. «Все хорошо, я в Киеве, спокойно хожу по улицам, вчера была на службе», — передает слова Ершовой RT . Она добавила, что представители Православной церкви Украины (ПЦУ), которые предпринимают попытки захвата Киево-Печерской лавры, являются неверующими людьми и стоят на службе структур, ставящих своей целью разрушение православия. Ранее источники из окружения Екатерины Ершовой сообщили, что девушка не выходит на связь. Прихожанка была запечатлена на видео, на котором она молилась на коленях в окружении противников Украинской православной церкви (УПЦ) во время протестов в Киево-Печерской лавре.

Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова опровергла информацию о том, что она задержана Службой безопасности Украины (СБУ). По словам девушки, она на данный момент находится в Киеве. «Все хорошо, я в Киеве, спокойно хожу по улицам, вчера была на службе», — передает слова Ершовой RT. Она добавила, что представители Православной церкви Украины (ПЦУ), которые предпринимают попытки захвата Киево-Печерской лавры, являются неверующими людьми и стоят на службе структур, ставящих своей целью разрушение православия. Ранее источники из окружения Екатерины Ершовой сообщили, что девушка не выходит на связь. Прихожанка была запечатлена на видео, на котором она молилась на коленях в окружении противников Украинской православной церкви (УПЦ) во время протестов в Киево-Печерской лавре.