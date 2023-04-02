Readovka: СБУ готовит расправу над прихожанкой Киево-Печерской лавры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, ВСУ, сбу, украинские военные, stock
В СБУ могут планировать устроить расправу над прихожанкой Киево-Печерской лавры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Молившаяся на коленях во время протестов в Киево-Печерской лавре Екатерина Ершова перестала выходить на связь и отвечать на звонки. По сообщениям источников из ее круга общения, девушка в данный момент задержана Службой безопасности Украины (СБУ), сотрудники которой готовят для нее расправу.

«Екатерина Ершова стала слишком заметной и выигрышной героиней противостояния для защитников Киево-Печерской лавры, чтобы с ней не захотели расправиться в СБУ или показательно посадить за якобы связи с Москвой», — передает сообщения источника telegram-канал Readovka. Он добавил, что прихожанка в данный момент не заходит в социальные сети и не отвечает на сообщения. По всей вероятности, Екатерина Ершова в данный момент задержана силами СБУ, заключил источник из окружения прихожанки.

Ранее было опубликовано видео, на котором было запечатлено, как украинцы танцевали и пели антироссийские песни вокруг молившейся на коленях прихожанки Киево-Печерской лавры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это видео словами о том, что на Украине происходит насилие над православием.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Молившаяся на коленях во время протестов в Киево-Печерской лавре Екатерина Ершова перестала выходить на связь и отвечать на звонки. По сообщениям источников из ее круга общения, девушка в данный момент задержана Службой безопасности Украины (СБУ), сотрудники которой готовят для нее расправу. «Екатерина Ершова стала слишком заметной и выигрышной героиней противостояния для защитников Киево-Печерской лавры, чтобы с ней не захотели расправиться в СБУ или показательно посадить за якобы связи с Москвой», — передает сообщения источника telegram-канал Readovka. Он добавил, что прихожанка в данный момент не заходит в социальные сети и не отвечает на сообщения. По всей вероятности, Екатерина Ершова в данный момент задержана силами СБУ, заключил источник из окружения прихожанки. Ранее было опубликовано видео, на котором было запечатлено, как украинцы танцевали и пели антироссийские песни вокруг молившейся на коленях прихожанки Киево-Печерской лавры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это видео словами о том, что на Украине происходит насилие над православием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...