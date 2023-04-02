Readovka: СБУ готовит расправу над прихожанкой Киево-Печерской лавры

Молившаяся на коленях во время протестов в Киево-Печерской лавре Екатерина Ершова перестала выходить на связь и отвечать на звонки. По сообщениям источников из ее круга общения, девушка в данный момент задержана Службой безопасности Украины (СБУ), сотрудники которой готовят для нее расправу.
«Екатерина Ершова стала слишком заметной и выигрышной героиней противостояния для защитников Киево-Печерской лавры, чтобы с ней не захотели расправиться в СБУ или показательно посадить за якобы связи с Москвой», — передает сообщения источника telegram-канал Readovka. Он добавил, что прихожанка в данный момент не заходит в социальные сети и не отвечает на сообщения. По всей вероятности, Екатерина Ершова в данный момент задержана силами СБУ, заключил источник из окружения прихожанки.
Ранее было опубликовано видео, на котором было запечатлено, как украинцы танцевали и пели антироссийские песни вокруг молившейся на коленях прихожанки Киево-Печерской лавры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это видео словами о том, что на Украине происходит насилие над православием.
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