Помощник Путина предсказал рост экономики РФ на лекции для студентов ХМАО

02 апреля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Спад экономики, который произошел в 2022 году в ближайшее время будет полностью компенсирован Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помощник президента России Максим Орешкин во время лекции для студентов Сургутского государственного университета рассказал, что экономика России демонстрирует позитивные темпы роста. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на мероприятии. «Экономика растет. В этом году у нас диапазон от одного до двух процентов будет. В принципе, этот провал, который случился у нас в 22-м году либо в конце этого, либо в следующем году будет полностью закрыт. Рынок труда показывает рекордные показатели», — сообщил Орешкин. Он указал, что по итогам февраля безработица в стране составила около 3,5%. А рост зарплат превышает 12%. Ранее сообщалось, что помощник президента России Максим Орешкин вручил геологам из ХМАО награды от Путина во время торжественной церемонии. Мероприятие проходит в рамках визита политика в Сургут.

Помощник президента России Максим Орешкин во время лекции для студентов Сургутского государственного университета рассказал, что экономика России демонстрирует позитивные темпы роста. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на мероприятии. «Экономика растет. В этом году у нас диапазон от одного до двух процентов будет. В принципе, этот провал, который случился у нас в 22-м году либо в конце этого, либо в следующем году будет полностью закрыт. Рынок труда показывает рекордные показатели», — сообщил Орешкин. Он указал, что по итогам февраля безработица в стране составила около 3,5%. А рост зарплат превышает 12%. Ранее сообщалось, что помощник президента России Максим Орешкин вручил геологам из ХМАО награды от Путина во время торжественной церемонии. Мероприятие проходит в рамках визита политика в Сургут.