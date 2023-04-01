Помощник Путина указал на новый статус Сургута из-за переориентации экономики

Переориентация произошла из-за смены рынков сбыта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Помощник Президента РФ Максим Орешкин сообщил, что Сургут и города Сибири стали более перспективными для развития производства из-за дешевой логистики, которая с началом СВО была переориентирована на Восток. Об этом он заявил, выступая с лекцией перед студентами СурГу, передает корреспондент URA.RU из университета.

«Сургут становится в центре всех торговых потоков. Если раньше города северо-запада были ближе к европейским рынкам — Санкт-Петербург, города европейской части. Сейчас города, находящиеся за Уралом, получают большой импульс, так как логистика здесь дешевле, чем логистика на северо-западе. Производства и компании, находящиеся в Сургуте, получают конкурентные преимущества перед предприятиями европейской части». — рассказал Орешкин.

По словам Орешкина, в нынешних условиях предприятия Сургута и Сибири получают большой стимул для развития. Сургут стянул на себя многие транспортные потоки и стал более привлекательным для бизнеса.

Ранее URA.RU сообщало, что помощник Путина предсказал рост экономики РФ на лекции для студентов ХМАО. Он сообщил, что в этом году диапазон роста составит от одного до двух процентов.