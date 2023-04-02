Американский журналист Херш предрек Байдену политическую катастрофу

Журналист Сеймур Херш: ответственность за подрыв «Северных потоков» ляжет на Байдена

02 апреля 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Байден несет ответственность за тяжелые последствия для Германии, заявил Сеймур Херш Фото: Official White House / Adam Schultz Президенству Джо Байдена грозит политическая катастрофа из-за подрыва «Северных потоков». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. «Это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине этого года для него это станет политической катастрофой», — сказал Херш в интервью изданию thepostil . Он пояснил, что после подрыва США «Северных потоков» Германия осталась без газа из России. Таким образом, следующая зима для ФРГ станет тяжелой, а вся ответственность за это ляжет на Байдена. Журналист упомянул, что США боятся независимости Германии в сфере энергоресурсов, а потому подорвали газопроводы. Газопроводы «Северный поток» были повреждены ночью на 26 сентября 2022 года. Херш обвинил властей США и ЦРУ в намеренном теракте. Также Херш предрек катастрофу для Европы, передает «Царьград». Он пояснил, что Европа пытается выживать с помощью сжиженного природного газа, что является крайне невыгодным с экономической точки зрения.

Президенству Джо Байдена грозит политическая катастрофа из-за подрыва «Северных потоков». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. «Это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине этого года для него это станет политической катастрофой», — сказал Херш в интервью изданию thepostil. Он пояснил, что после подрыва США «Северных потоков» Германия осталась без газа из России. Таким образом, следующая зима для ФРГ станет тяжелой, а вся ответственность за это ляжет на Байдена. Журналист упомянул, что США боятся независимости Германии в сфере энергоресурсов, а потому подорвали газопроводы. Газопроводы «Северный поток» были повреждены ночью на 26 сентября 2022 года. Херш обвинил властей США и ЦРУ в намеренном теракте. Также Херш предрек катастрофу для Европы, передает «Царьград». Он пояснил, что Европа пытается выживать с помощью сжиженного природного газа, что является крайне невыгодным с экономической точки зрения.