Американский журналист Херш предрек Байдену политическую катастрофу

Журналист Сеймур Херш: ответственность за подрыв «Северных потоков» ляжет на Байдена
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байден несет ответственность за тяжелые последствия для Германии, заявил Сеймур Херш Фото:

Президенству Джо Байдена грозит политическая катастрофа из-за подрыва «Северных потоков». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине этого года для него это станет политической катастрофой», — сказал Херш в интервью изданию thepostil. Он пояснил, что после подрыва США «Северных потоков» Германия осталась без газа из России. Таким образом, следующая зима для ФРГ станет тяжелой, а вся ответственность за это ляжет на Байдена. Журналист упомянул, что США боятся независимости Германии в сфере энергоресурсов, а потому подорвали газопроводы.

Газопроводы «Северный поток» были повреждены ночью на 26 сентября 2022 года. Херш обвинил властей США и ЦРУ в намеренном теракте. Также Херш предрек катастрофу для Европы, передает «Царьград». Он пояснил, что Европа пытается выживать с помощью сжиженного природного газа, что является крайне невыгодным с экономической точки зрения.

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Президенству Джо Байдена грозит политическая катастрофа из-за подрыва «Северных потоков». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. «Это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине этого года для него это станет политической катастрофой», — сказал Херш в интервью изданию thepostil. Он пояснил, что после подрыва США «Северных потоков» Германия осталась без газа из России. Таким образом, следующая зима для ФРГ станет тяжелой, а вся ответственность за это ляжет на Байдена. Журналист упомянул, что США боятся независимости Германии в сфере энергоресурсов, а потому подорвали газопроводы. Газопроводы «Северный поток» были повреждены ночью на 26 сентября 2022 года. Херш обвинил властей США и ЦРУ в намеренном теракте. Также Херш предрек катастрофу для Европы, передает «Царьград». Он пояснил, что Европа пытается выживать с помощью сжиженного природного газа, что является крайне невыгодным с экономической точки зрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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