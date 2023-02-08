Американский журналист раскрыл, кто отдал приказ о подрыве «Северного потока»

Приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Об этом заявил лауреат Пулитцеровской премии, журналист-расследователь Сеймур Херш.
«Билл Бернс вернулся и сказал: «Выполняйте», — описывает журналист ситуацию, ссылаясь на источник. Херш пишет, что члены рабочей группы, которая якобы была организована специально для проведения диверсии, обратились к главе ЦРУ для подтверждения задачи.
Ранее Сеймур Херш написал статью о причастности США к подрывам «Северных потоков». Он писал, что под руководством ЦРУ была сформирована рабочая группа. Она разрабатывала операцию, в ходе которой водолазы должны были заложить взрывчатку. Белый дом при этом заявил, что все данные о причастности США к инциденту — ложь.
В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Всего произошло три утечки — две на «Северном потоке» и одна на «Северном потоке-2».
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Приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Об этом заявил лауреат Пулитцеровской премии, журналист-расследователь Сеймур Херш. «Билл Бернс вернулся и сказал: «Выполняйте», — описывает журналист ситуацию, ссылаясь на источник. Херш пишет, что члены рабочей группы, которая якобы была организована специально для проведения диверсии, обратились к главе ЦРУ для подтверждения задачи. Ранее Сеймур Херш написал статью о причастности США к подрывам «Северных потоков». Он писал, что под руководством ЦРУ была сформирована рабочая группа. Она разрабатывала операцию, в ходе которой водолазы должны были заложить взрывчатку. Белый дом при этом заявил, что все данные о причастности США к инциденту — ложь. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Всего произошло три утечки — две на «Северном потоке» и одна на «Северном потоке-2».