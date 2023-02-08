Американский журналист раскрыл, кто отдал приказ о подрыве «Северного потока»

Американский журналист Сеймур: приказ о подрыве «Северных потоков» отдал глава ЦРУ Бернс

08 февраля 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Глава ЦРУ Уильям Бернс лично дал задачу выполнять подрыв, пишет Сеймур Херш Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Об этом заявил лауреат Пулитцеровской премии, журналист-расследователь Сеймур Херш. «Билл Бернс вернулся и сказал: «Выполняйте», — описывает журналист ситуацию, ссылаясь на источник. Херш пишет, что члены рабочей группы, которая якобы была организована специально для проведения диверсии, обратились к главе ЦРУ для подтверждения задачи. Ранее Сеймур Херш написал статью о причастности США к подрывам «Северных потоков». Он писал, что под руководством ЦРУ была сформирована рабочая группа. Она разрабатывала операцию, в ходе которой водолазы должны были заложить взрывчатку. Белый дом при этом заявил, что все данные о причастности США к инциденту — ложь. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Всего произошло три утечки — две на «Северном потоке» и одна на «Северном потоке-2».

Приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Об этом заявил лауреат Пулитцеровской премии, журналист-расследователь Сеймур Херш. «Билл Бернс вернулся и сказал: «Выполняйте», — описывает журналист ситуацию, ссылаясь на источник. Херш пишет, что члены рабочей группы, которая якобы была организована специально для проведения диверсии, обратились к главе ЦРУ для подтверждения задачи. Ранее Сеймур Херш написал статью о причастности США к подрывам «Северных потоков». Он писал, что под руководством ЦРУ была сформирована рабочая группа. Она разрабатывала операцию, в ходе которой водолазы должны были заложить взрывчатку. Белый дом при этом заявил, что все данные о причастности США к инциденту — ложь. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Всего произошло три утечки — две на «Северном потоке» и одна на «Северном потоке-2».