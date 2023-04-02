Военкор URA.RU поделился воспоминаниями о Владлене Татарском

02 апреля 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга Фото: личный аккаунт Владлена Татарского в соцсети «ВКонтакте» новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Погибший в кафе Санкт-Петербурга Владлен Татарский был отзывчивым человеком и отличным товарищем. Его гибель — большая потеря для всех, кто его знал. Об этом заявил военкор URA.RU Сергей Саблин. «В 2021 году мы пересеклись с ним в Москве. Сидели в небольшом кабачке, и я рассказывал про свою маму. Она тогда только недавно умерла, и я очень тяжело переживал. Неожиданно он заявил мне: „А ты напиши книгу! Опиши вот это вот все. И тебе легче будет, и мама порадуется. Она же теперь следит за тобой!“» — поделился Саблин. Гибель Татарского стала большой потерей для всех, кто его знал, отметил Саблин. «Он никогда не стеснялся говорить в лицо людям то, что он о них думает. Но товарищем он был отличным. Прямым и правдивым! Такого друга всегда будет не хватать за спиной! Не укладывается в голове, что его не стало с нами вот так — в один момент», — заявил военкор. Саблин выразил уверенность, что Россия никогда не отступит от своих задач в спецоперации. Бойцы продолжат бороться до победного конца, отметил он. Также он выразил соболезнования всем родным Татарского, добавив, что «человек жив, пока его помнят». Новость по теме Кто такой и чем известен погибший военкор Владлен Татарский Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга. Он был одним из самых известных военкоров ДНР и ЛНР. Также он участвовал во многочисленных боевых действиях в Донбассе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Погибший в кафе Санкт-Петербурга Владлен Татарский был отзывчивым человеком и отличным товарищем. Его гибель — большая потеря для всех, кто его знал. Об этом заявил военкор URA.RU Сергей Саблин. «В 2021 году мы пересеклись с ним в Москве. Сидели в небольшом кабачке, и я рассказывал про свою маму. Она тогда только недавно умерла, и я очень тяжело переживал. Неожиданно он заявил мне: „А ты напиши книгу! Опиши вот это вот все. И тебе легче будет, и мама порадуется. Она же теперь следит за тобой!“» — поделился Саблин. Гибель Татарского стала большой потерей для всех, кто его знал, отметил Саблин. «Он никогда не стеснялся говорить в лицо людям то, что он о них думает. Но товарищем он был отличным. Прямым и правдивым! Такого друга всегда будет не хватать за спиной! Не укладывается в голове, что его не стало с нами вот так — в один момент», — заявил военкор. Саблин выразил уверенность, что Россия никогда не отступит от своих задач в спецоперации. Бойцы продолжат бороться до победного конца, отметил он. Также он выразил соболезнования всем родным Татарского, добавив, что «человек жив, пока его помнят». Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга. Он был одним из самых известных военкоров ДНР и ЛНР. Также он участвовал во многочисленных боевых действиях в Донбассе.