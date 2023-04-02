Военкор URA.RU поделился воспоминаниями о Владлене Татарском

Погибший в кафе Санкт-Петербурга Владлен Татарский был отзывчивым человеком и отличным товарищем. Его гибель — большая потеря для всех, кто его знал. Об этом заявил военкор URA.RU Сергей Саблин.
«В 2021 году мы пересеклись с ним в Москве. Сидели в небольшом кабачке, и я рассказывал про свою маму. Она тогда только недавно умерла, и я очень тяжело переживал. Неожиданно он заявил мне: „А ты напиши книгу! Опиши вот это вот все. И тебе легче будет, и мама порадуется. Она же теперь следит за тобой!“» — поделился Саблин.
Гибель Татарского стала большой потерей для всех, кто его знал, отметил Саблин. «Он никогда не стеснялся говорить в лицо людям то, что он о них думает. Но товарищем он был отличным. Прямым и правдивым! Такого друга всегда будет не хватать за спиной! Не укладывается в голове, что его не стало с нами вот так — в один момент», — заявил военкор. Саблин выразил уверенность, что Россия никогда не отступит от своих задач в спецоперации. Бойцы продолжат бороться до победного конца, отметил он. Также он выразил соболезнования всем родным Татарского, добавив, что «человек жив, пока его помнят».
Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга. Он был одним из самых известных военкоров ДНР и ЛНР. Также он участвовал во многочисленных боевых действиях в Донбассе.
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