Помощник Путина отметил важность мегапроекта властей ХМАО

Помощник Путина Орешкин: создание НТЦ в Сургуте окажет влияние на всю страну

Максим Орешкин посетил ХМАО с рабочим визитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Помощник Президента РФ Максим Орешкин отметил важность создания инновационного научно-технологического центра (НТЦ) в Сургуте. Об этом речь шла на его встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

«Проект очень важен для развития округа. С точки зрения результатов это будет влияние на всю страну, а с точки зрения новых рабочих мест эффект будет виден на всем регионе. Важно, чтобы проект реализовывался шаг за шагом и достигал запланированных целей», — сообщил Орешкин. Видео со встречи опубликовано на странице Комаровой в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Орешкин сообщил, что Сургут и города Сибири стали более перспективными для развития производства из-за дешевой логистики, которая с началом СВО была переориентирована на Восток. Об этом он заявил, выступая с лекцией перед студентами СурГу.