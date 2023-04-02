Экс-советник Кучмы раскрыл худший сценарий для Украины в зоне СВО

Украина движется по худшему сценарию из-за давления других стран на Киев с целью начать переговоры с Россией о прекращении конфликта. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Ситуация развивается в очень плохом для Украины ключе. В мире растет число лидеров, которые хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и Россией было прекращение огня», — отметил Соскин на своем YouTube-канале. Он подчеркнул, что многие политические деятели осознают, что продолжение конфликта между Украиной и Россией увеличивает риск распространения боевых действий на территорию Европы и Азии.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. С начала конфликта западные страны начали поставки оружия Украине, а также ввели десять пакетов санкций в отношении России. Во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.
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Украина движется по худшему сценарию из-за давления других стран на Киев с целью начать переговоры с Россией о прекращении конфликта. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Ситуация развивается в очень плохом для Украины ключе. В мире растет число лидеров, которые хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и Россией было прекращение огня», — отметил Соскин на своем YouTube-канале. Он подчеркнул, что многие политические деятели осознают, что продолжение конфликта между Украиной и Россией увеличивает риск распространения боевых действий на территорию Европы и Азии. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. С начала конфликта западные страны начали поставки оружия Украине, а также ввели десять пакетов санкций в отношении России. Во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.