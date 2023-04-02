Экс-советник Кучмы раскрыл худший сценарий для Украины в зоне СВО

03 апреля 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

В мире растет число лидеров, которые хотят прекращения конфликта на Украине, считает Соскин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина движется по худшему сценарию из-за давления других стран на Киев с целью начать переговоры с Россией о прекращении конфликта. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Ситуация развивается в очень плохом для Украины ключе. В мире растет число лидеров, которые хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и Россией было прекращение огня», — отметил Соскин на своем YouTube-канале. Он подчеркнул, что многие политические деятели осознают, что продолжение конфликта между Украиной и Россией увеличивает риск распространения боевых действий на территорию Европы и Азии. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. С начала конфликта западные страны начали поставки оружия Украине, а также ввели десять пакетов санкций в отношении России. Во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Украина движется по худшему сценарию из-за давления других стран на Киев с целью начать переговоры с Россией о прекращении конфликта. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Ситуация развивается в очень плохом для Украины ключе. В мире растет число лидеров, которые хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и Россией было прекращение огня», — отметил Соскин на своем YouTube-канале. Он подчеркнул, что многие политические деятели осознают, что продолжение конфликта между Украиной и Россией увеличивает риск распространения боевых действий на территорию Европы и Азии. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. С начала конфликта западные страны начали поставки оружия Украине, а также ввели десять пакетов санкций в отношении России. Во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.