Путин рассказал, чему Си Цзиньпин уделил особое внимание в личном разговоре

Путин: Си Цзиньпин в ходе приватной беседы делал акцент на плане мирного урегулирования на Украине

25 марта 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин обратил внимание на план по урегулированию ситуации на Украине, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Председатель КНР Си Цзиньпин обратил особое внимание на раскрытие позитивного начала китайского плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации на Украине», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, трансляция которого велась на канале «Россия-24». По словам президента РФ, в переговорах с председателем КНР были обсуждены отношения двух стран во всех аспектах, основной акцент в беседе был сделан на экономику. Председатель КНР три дня пробыл в Москве, где встретился с президентом Путиным. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Си же, в свою очередь, сказал, что решение кризиса возможно лишь дипломатическим путем.

Председатель КНР Си Цзиньпин обратил особое внимание на раскрытие позитивного начала китайского плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации на Украине», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, трансляция которого велась на канале «Россия-24». По словам президента РФ, в переговорах с председателем КНР были обсуждены отношения двух стран во всех аспектах, основной акцент в беседе был сделан на экономику. Председатель КНР три дня пробыл в Москве, где встретился с президентом Путиным. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Си же, в свою очередь, сказал, что решение кризиса возможно лишь дипломатическим путем.