02 апреля 2023
01 апреля 2023

Свердловская хоккейная команда проиграла из-за повреждения льда во время матча. Фото

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"Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург, шайбы, спорт, ледовый дворец, хоккей
До паузы на устранение проблем со льдом «Химик» ввел со счетом 3:2 Фото:

Хоккейной команде «Химик» из Лесного (Свердловская область) засчитали техническое поражение в матче с «НМЗ» из Серова из-за повреждения льда во время игры. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«За 13 секунд до конца первого периода игра была остановлена по причине повреждения ледового покрытия. В течение часа работники арены пытались реанимировать лед, но их усилия не увенчались успехом. Команде „Химик“ засчитано техническое поражение», — сообщили в сообществе «Газета „ВЕСТНИК“ (г. Лесной)» в соцсети «ВКонтакте».

Встреча прошла 2 апреля в рамках чемпионата Серовского городского округа. При этом до паузы на устранение проблем со льдом «Химик» ввел со счетом 3:2.

Фото:

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Хоккейной команде «Химик» из Лесного (Свердловская область) засчитали техническое поражение в матче с «НМЗ» из Серова из-за повреждения льда во время игры. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «За 13 секунд до конца первого периода игра была остановлена по причине повреждения ледового покрытия. В течение часа работники арены пытались реанимировать лед, но их усилия не увенчались успехом. Команде „Химик“ засчитано техническое поражение», — сообщили в сообществе «Газета „ВЕСТНИК“ (г. Лесной)» в соцсети «ВКонтакте». Встреча прошла 2 апреля в рамках чемпионата Серовского городского округа. При этом до паузы на устранение проблем со льдом «Химик» ввел со счетом 3:2.
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