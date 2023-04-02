Хоккейной команде «Химик» из Лесного (Свердловская область) засчитали техническое поражение в матче с «НМЗ» из Серова из-за повреждения льда во время игры. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«За 13 секунд до конца первого периода игра была остановлена по причине повреждения ледового покрытия. В течение часа работники арены пытались реанимировать лед, но их усилия не увенчались успехом. Команде „Химик“ засчитано техническое поражение», — сообщили в сообществе «Газета „ВЕСТНИК“ (г. Лесной)» в соцсети «ВКонтакте».
Встреча прошла 2 апреля в рамках чемпионата Серовского городского округа. При этом до паузы на устранение проблем со льдом «Химик» ввел со счетом 3:2.
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