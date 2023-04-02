Свердловская хоккейная команда проиграла из-за повреждения льда во время матча. Фото

03 апреля 2023 в 00:59 Размер текста - 17 +

До паузы на устранение проблем со льдом «Химик» ввел со счетом 3:2 Фото: Анна Майорова © URA.RU Хоккейной команде «Химик» из Лесного (Свердловская область) засчитали техническое поражение в матче с «НМЗ» из Серова из-за повреждения льда во время игры. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «За 13 секунд до конца первого периода игра была остановлена по причине повреждения ледового покрытия. В течение часа работники арены пытались реанимировать лед, но их усилия не увенчались успехом. Команде „Химик“ засчитано техническое поражение», — сообщили в сообществе «Газета „ВЕСТНИК“ (г. Лесной)» в соцсети «ВКонтакте». Встреча прошла 2 апреля в рамках чемпионата Серовского городского округа. При этом до паузы на устранение проблем со льдом «Химик» ввел со счетом 3:2. Фото: сообщество «Газета „ВЕСТНИК“ (г. Лесной)» в соцсети «ВКонтакте»

Хоккейной команде «Химик» из Лесного (Свердловская область) засчитали техническое поражение в матче с «НМЗ» из Серова из-за повреждения льда во время игры. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «За 13 секунд до конца первого периода игра была остановлена по причине повреждения ледового покрытия. В течение часа работники арены пытались реанимировать лед, но их усилия не увенчались успехом. Команде „Химик“ засчитано техническое поражение», — сообщили в сообществе «Газета „ВЕСТНИК“ (г. Лесной)» в соцсети «ВКонтакте». Встреча прошла 2 апреля в рамках чемпионата Серовского городского округа. При этом до паузы на устранение проблем со льдом «Химик» ввел со счетом 3:2.