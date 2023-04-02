Экзоскелет из «Сколково» помог уральцу вновь начать ходить

03 апреля 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Врачи помогли свердловчанину сделать первые шаги с помощью экзоскелета Фото: департамент информационной политики Свердловской области Врачи Центральной городской клинической больницы №3 Екатеринбурга применили инновационную разработку специалистов «Сколково» — экзоскелет. Благодаря нему свердловчанин, у которого нарушена двигательная функция, смог впервые сделать самостоятельные шаги. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Высокотехнологичное оборудование поступило в больницу №3 Екатеринбурга. С помощью экзоскелета житель Нижнего Тагила Антон Казанцев смог встать на ноги и даже ходить. Технология была разработана специалистами инновационного центра „Сколково“», — говорится в сообщении ДИПа. Экзоскелет помогает вернуть утраченные двигательные функции нижних конечностей. «Экзоскелет весит 23 кг. Он рассчитан на людей, рост которых может достигать двух метров, а вес — 110 килограммов. Настройка параметров подбираются в индивидуальном порядке», — отметили в ДИПе. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские медики спасут пациентов отечественными экзоскелетами. В Клинике Института Мозга (КИМ) совместно с уральским отделением Союза реабилитологов России прошла клиническая апробация отечественного экзоскелета. Специалисты провели испытания, чтобы определить эффективность экзоскелета.

Врачи Центральной городской клинической больницы №3 Екатеринбурга применили инновационную разработку специалистов «Сколково» — экзоскелет. Благодаря нему свердловчанин, у которого нарушена двигательная функция, смог впервые сделать самостоятельные шаги. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Высокотехнологичное оборудование поступило в больницу №3 Екатеринбурга. С помощью экзоскелета житель Нижнего Тагила Антон Казанцев смог встать на ноги и даже ходить. Технология была разработана специалистами инновационного центра „Сколково“», — говорится в сообщении ДИПа. Экзоскелет помогает вернуть утраченные двигательные функции нижних конечностей. «Экзоскелет весит 23 кг. Он рассчитан на людей, рост которых может достигать двух метров, а вес — 110 килограммов. Настройка параметров подбираются в индивидуальном порядке», — отметили в ДИПе. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские медики спасут пациентов отечественными экзоскелетами. В Клинике Института Мозга (КИМ) совместно с уральским отделением Союза реабилитологов России прошла клиническая апробация отечественного экзоскелета. Специалисты провели испытания, чтобы определить эффективность экзоскелета.