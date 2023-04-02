02 апреля 2023

В центре Мелитополя подорвали автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о пострадавших в результате подрыва автомобиля уточняется
Информация о пострадавших в результате подрыва автомобиля уточняется Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В центре города Мелитополь (Запорожская область) подорвали автомобиль. Об этом сообщает городская администрация.

«По предварительным данным, на улице Б. Хмельницкого в Мелитополе произошел взрыв автомобиля», — сообщает администрация в своем telegram-канале. На месте работают экстренные службы. В результате взрыва один человек пострадал. Ему оказывается медицинская помощь.

Обновлено 11:20: при взрыве в Мелитополе пострадал Максим Зубарев, который до недавнего времени занимал должность главы администрации населенного пункта Акимовка. Он госпитализирован. Об этом сообщил корреспондент URA.RU Евгений Линин. Взрывное устройство, подчеркнул военкор, сработало во время движения автомобиля.

Ранее в Мелитополе уже происходил взрыв. Тогда, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции.

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В центре города Мелитополь (Запорожская область) подорвали автомобиль. Об этом сообщает городская администрация. «По предварительным данным, на улице Б. Хмельницкого в Мелитополе произошел взрыв автомобиля», — сообщает администрация в своем telegram-канале. На месте работают экстренные службы. В результате взрыва один человек пострадал. Ему оказывается медицинская помощь. Обновлено 11:20: при взрыве в Мелитополе пострадал Максим Зубарев, который до недавнего времени занимал должность главы администрации населенного пункта Акимовка. Он госпитализирован. Об этом сообщил корреспондент URA.RU Евгений Линин. Взрывное устройство, подчеркнул военкор, сработало во время движения автомобиля. Ранее в Мелитополе уже происходил взрыв. Тогда, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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