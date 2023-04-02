Жители поселка под Краснокамском задыхаются от канализационных стоков

03 апреля 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Решить коммунальную проблему в Стряпунятах предстоит муниципальному предприятию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители поселка Стряпунята, расположенного под Краснокамском (Пермский край), почти два года вынуждены дышать стоками от канализации. Из-за аварии, произошедшей на сетях в июле 2021 года, по поселку разносятся зловония, а жители страдают от антисанитарии, пишут местные СМИ. «В июле 2021 года произошла авария и она до сих пор не устранена. Система канализования стоков не работает уже более полутора лет. По центру села идет размыв почвы канализацией, кругом вонь и антисанитария. Селяне все это время жаловались, что их бросили и никто этой проблемой не хочет заниматься», — сообщается в группе газеты «Вечерний Краснокамск» соцсети «ВКонтакте». Сейчас канализационные сети в Стряпунятах, принадлежащие Краснокамскому городскому округу, арендует частная компания «Правый берег». Власти округа намерены передать сетевое хозяйство муниципальному предприятию «Водоканал» для решения проблемы. Этот вопрос обсуждался депутатами гордумы Краснокамска, входящими в комиссию по городскому хозяйству. Сейчас МУП «Водоканал» предстоит принять имущество у компании «Правый берег». После чего, муниципальное предприятие займется обследованием оборудования и канализационных сетей, подлежащих восстановлению. Также будет принят новый тариф на коммунальную услугу с учетом затрат на проведенный ремонт сетей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселка Стряпунята, расположенного под Краснокамском (Пермский край), почти два года вынуждены дышать стоками от канализации. Из-за аварии, произошедшей на сетях в июле 2021 года, по поселку разносятся зловония, а жители страдают от антисанитарии, пишут местные СМИ. «В июле 2021 года произошла авария и она до сих пор не устранена. Система канализования стоков не работает уже более полутора лет. По центру села идет размыв почвы канализацией, кругом вонь и антисанитария. Селяне все это время жаловались, что их бросили и никто этой проблемой не хочет заниматься», — сообщается в группе газеты «Вечерний Краснокамск» соцсети «ВКонтакте». Сейчас канализационные сети в Стряпунятах, принадлежащие Краснокамскому городскому округу, арендует частная компания «Правый берег». Власти округа намерены передать сетевое хозяйство муниципальному предприятию «Водоканал» для решения проблемы. Этот вопрос обсуждался депутатами гордумы Краснокамска, входящими в комиссию по городскому хозяйству. Сейчас МУП «Водоканал» предстоит принять имущество у компании «Правый берег». После чего, муниципальное предприятие займется обследованием оборудования и канализационных сетей, подлежащих восстановлению. Также будет принят новый тариф на коммунальную услугу с учетом затрат на проведенный ремонт сетей.