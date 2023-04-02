Глава Сургута призвал жителей к диалогу из-за критики новой транспортной системы

03 апреля 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Андрей Филатов подчеркнул, что благодаря новой реформе время поездок по городу сократится Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэр Сургута Андрей Филатов ответил жителям населенного пункта на критику новой городской транспортной системы. В своем telegram-канале он призвал горожан включиться в обсуждение проекта и выработать совместное решение. «Вижу тревожную и часто критическую реакцию на предлагаемую реформу маршрутной сети пассажирских перевозок.<…>. Призываю всех к спокойному и конструктивному диалогу», — отметил Филатов. Мэр Сургута подчеркнул, что в рамках проекта разработают наиболее оптимальную модель с учетом имеющихся ресурсов. Он пояснил, что после обновления маршрутной сети среднее время поездки по городу сократится до получаса, увеличится количество автобусов на маршрутах, а пересадка в течении 45 минут поездки будет бесплатной. Филатов отметил, что по данным соцопросов только треть жителей города поддерживает существующую транспортную схему. Ранее URA.RU писало, что с первого мая вводят новую маршрутную сеть в городе Сургуте (ХМАО). Жители города создали на сайте change.org петицию против введения транспортной реформы.

Мэр Сургута Андрей Филатов ответил жителям населенного пункта на критику новой городской транспортной системы. В своем telegram-канале он призвал горожан включиться в обсуждение проекта и выработать совместное решение. «Вижу тревожную и часто критическую реакцию на предлагаемую реформу маршрутной сети пассажирских перевозок.<…>. Призываю всех к спокойному и конструктивному диалогу», — отметил Филатов. Мэр Сургута подчеркнул, что в рамках проекта разработают наиболее оптимальную модель с учетом имеющихся ресурсов. Он пояснил, что после обновления маршрутной сети среднее время поездки по городу сократится до получаса, увеличится количество автобусов на маршрутах, а пересадка в течении 45 минут поездки будет бесплатной. Филатов отметил, что по данным соцопросов только треть жителей города поддерживает существующую транспортную схему. Ранее URA.RU писало, что с первого мая вводят новую маршрутную сеть в городе Сургуте (ХМАО). Жители города создали на сайте change.org петицию против введения транспортной реформы.