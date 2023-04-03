NTV: министры стран НАТО попросили США укрепить границы с Украиной

03 апреля 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Польша также попросила о помощи в укреплении границ с Украиной Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Девять стран НАТО призывают США укрепить границы с Украиной. Их министры предлагают разместить в своих странах больше средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает немецкий телеканал NTV. «Мы должны работать над увеличением присутствия США в нашем регионе на восточном фланге с точки зрения войск и техники», — рассказал в эфире телеканала министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Всего Вашингтон призвали укрепить обороноспособность приграничных территорий министры из Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Ауреску также уточнил, что эти страны поддерживают вхождение Украины в состав НАТО. Ранее конгрессмен из республиканской партии Пол Госар подчеркнул, что президент США Джо Байден потерпел поражение российскому главе Владимиру Путину в контексте конфликта на Украине. Он подчеркнул, что американцы устали страдать из-за поддержки Киева. Что касается помощи стран НАТО, ранее глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш признался в страхе финнов. Те уверены, что США начнут использовать Финляндию в своих целях после вступления страны в альянс.

Девять стран НАТО призывают США укрепить границы с Украиной. Их министры предлагают разместить в своих странах больше средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает немецкий телеканал NTV. «Мы должны работать над увеличением присутствия США в нашем регионе на восточном фланге с точки зрения войск и техники», — рассказал в эфире телеканала министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Всего Вашингтон призвали укрепить обороноспособность приграничных территорий министры из Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Ауреску также уточнил, что эти страны поддерживают вхождение Украины в состав НАТО. Ранее конгрессмен из республиканской партии Пол Госар подчеркнул, что президент США Джо Байден потерпел поражение российскому главе Владимиру Путину в контексте конфликта на Украине. Он подчеркнул, что американцы устали страдать из-за поддержки Киева. Что касается помощи стран НАТО, ранее глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш признался в страхе финнов. Те уверены, что США начнут использовать Финляндию в своих целях после вступления страны в альянс.