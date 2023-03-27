Депутат Венгрии Кочиш: финны высказали обеспокоенность насчет вступления страны в НАТО из-за США

28 марта 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Венгерский политик рассказал, что финны испугались вступать в НАТО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Граждане Финляндии обеспокоены тем, что после вступления страны в Североатлантический альянс (НАТО) США станут эксплуатировать финских солдат в своих целях против России. Об этом рассказал глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш, сославшись на обращения, полученные им от финнов и финских политиков. «Я получил много электронных писем из Финляндии, в которых многие политики и граждане выражают озабоченность по поводу вступления их страны в НАТО <…> Они опасаются, что после присоединения Финляндия не останется нейтральной мирной страной, поскольку участок границы с Россией протяженностью около 1300 километров может стать очагом вооруженных конфликтов», — написал Кочиш на своей странице в социально сети Twitter. Также он передал опасения финнов о том, что США начнут эксплуатировать финских солдат «для отстаивания своих интересов против России». По его словам, граждане Финляндии просили его не способствовать вступлению страны в альянс. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в НАТО. Позже венгерский парламент одобрил вступление страны в альянс. Известно, что 96% депутатов проголосовало за ратификацию. Против расширения НАТО выступала Анкара, но позже президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в военно-политический блок. В Кремле считают, что турецкие власти такими действиями решают свои внутренние вопросы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Граждане Финляндии обеспокоены тем, что после вступления страны в Североатлантический альянс (НАТО) США станут эксплуатировать финских солдат в своих целях против России. Об этом рассказал глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш, сославшись на обращения, полученные им от финнов и финских политиков. «Я получил много электронных писем из Финляндии, в которых многие политики и граждане выражают озабоченность по поводу вступления их страны в НАТО <…> Они опасаются, что после присоединения Финляндия не останется нейтральной мирной страной, поскольку участок границы с Россией протяженностью около 1300 километров может стать очагом вооруженных конфликтов», — написал Кочиш на своей странице в социально сети Twitter. Также он передал опасения финнов о том, что США начнут эксплуатировать финских солдат «для отстаивания своих интересов против России». По его словам, граждане Финляндии просили его не способствовать вступлению страны в альянс. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в НАТО. Позже венгерский парламент одобрил вступление страны в альянс. Известно, что 96% депутатов проголосовало за ратификацию. Против расширения НАТО выступала Анкара, но позже президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова к проведению голосования в парламенте по поводу одобрения членства Финляндии в военно-политический блок. В Кремле считают, что турецкие власти такими действиями решают свои внутренние вопросы.