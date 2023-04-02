В Челябинской области выросло количество психически больных

В Челябинской области по итогам 2022 года количество инвалидов по психическому заболеванию выросло на одну тысячу человек. Всего в регионе в прошлом году под наблюдением психиатров находилось 112 145 человек, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
«Число инвалидов по психическому заболеванию в регионе по сравнению с 2020 годом выросло на одну тысячу человек, из них 767 детей. В 2022 году под наблюдением психиатров находилось 112 145 человек», — сообщили в ведомстве.
Специалисты областной психоневрологической больницы отметили, что по итогам прошлого года заболевания выявляют уже в тяжелой стадии. Это связано с поздним обращением за медпомощью, боязнью получить социальный ярлык, настороженностью по отношению к психиатрам и психотерапевтам. Своевременное обращение позволяет добиться хороших результатов и стойкой ремиссии.
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