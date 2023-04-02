02 апреля 2023

Крупнейший металлургический завод из Екатеринбурга потратит сотни миллионов на развитие

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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, цех розлива жидкой стали
В цехе прокатки проводится модернизация агрегатов Фото:

Ведущий производитель транфсорматорной стали «ВИЗ-Сталь» инвестирует 730 млн рублей в модернизацию производства. Предприятие расположено в Екатеринбурге. Входит в состав Группы НЛМК.

«На „ВИЗ-Стали“ реализует программу по повышению качества трансформаторного проката. Инвестиции в проект составляют 730 млн рублей. В цехе холодной прокатки проводится модернизация агрегатов нанесения электроизоляционного покрытия. Это, в свою очередь, исключит риски образования дефектов на поверхности трансформаторного проката», — сообщает пресс-служба предприятия.

ООО «ВИЗ-Сталь» — российский производитель холоднокатаной электротехнической, трансформаторной стали. «ВИЗ-Сталь» входит в пятерку крупнейших мировых производителей трансформаторной стали — после Nippon Steel (Япония), ThyssenKrupp (Германия) и AK Steel Holding (США). Доля «ВИЗ-Сталь» — 5,2% на мировом и 65% на российском рынке трансформаторного проката.

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Ведущий производитель транфсорматорной стали «ВИЗ-Сталь» инвестирует 730 млн рублей в модернизацию производства. Предприятие расположено в Екатеринбурге. Входит в состав Группы НЛМК. «На „ВИЗ-Стали“ реализует программу по повышению качества трансформаторного проката. Инвестиции в проект составляют 730 млн рублей. В цехе холодной прокатки проводится модернизация агрегатов нанесения электроизоляционного покрытия. Это, в свою очередь, исключит риски образования дефектов на поверхности трансформаторного проката», — сообщает пресс-служба предприятия. ООО «ВИЗ-Сталь» — российский производитель холоднокатаной электротехнической, трансформаторной стали. «ВИЗ-Сталь» входит в пятерку крупнейших мировых производителей трансформаторной стали — после Nippon Steel (Япония), ThyssenKrupp (Германия) и AK Steel Holding (США). Доля «ВИЗ-Сталь» — 5,2% на мировом и 65% на российском рынке трансформаторного проката.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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