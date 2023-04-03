НАК: убийство военкора Татарского спланировано украинскими спецслужбами

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Украинские спецслужбы спланировали теракт в отношении Татарского, сообщили в НАК Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Совершенное накануне убийство военкора Владлена Татарского было спланировано украинскими спецслужбами. К такому заключению пришел Национальный антитеррористический комитет.

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Совершенное накануне убийство военкора Владлена Татарского было спланировано украинскими спецслужбами. К такому заключению пришел Национальный антитеррористический комитет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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