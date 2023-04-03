НАК: убийство военкора Татарского спланировано украинскими спецслужбами

Украинские спецслужбы спланировали теракт в отношении Татарского, сообщили в НАК
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
Совершенное накануне убийство военкора Владлена Татарского было спланировано украинскими спецслужбами. К такому заключению пришел Национальный антитеррористический комитет.
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