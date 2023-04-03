Песков ответил на критику в адрес новой внешней политики РФ

Агрессивная политика стран Запада делают новую внешнюю политику РФ необходимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на критические замечания по этому вопросу.
«Эта практика превентивного использования широко применяется многими странами в мире. Такое агрессивное развитие событий вокруг нас, как раз делает необходимостью, чтобы мы оставляли за собой такое право (изменения концепции внешней политики — прим. URA.RU)», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он пояснил, что данная концепция стала необходимостью для новых реалий.
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