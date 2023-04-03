Песков ответил на критику в адрес новой внешней политики РФ

Песков: новая внешняя политика РФ — это необходимость

03 апреля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Запад вынудил РФ изменить концепцию внешней политики, подчеркнул Дмитирий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Агрессивная политика стран Запада делают новую внешнюю политику РФ необходимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на критические замечания по этому вопросу. «Эта практика превентивного использования широко применяется многими странами в мире. Такое агрессивное развитие событий вокруг нас, как раз делает необходимостью, чтобы мы оставляли за собой такое право (изменения концепции внешней политики — прим. URA.RU)», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он пояснил, что данная концепция стала необходимостью для новых реалий.

Агрессивная политика стран Запада делают новую внешнюю политику РФ необходимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на критические замечания по этому вопросу. «Эта практика превентивного использования широко применяется многими странами в мире. Такое агрессивное развитие событий вокруг нас, как раз делает необходимостью, чтобы мы оставляли за собой такое право (изменения концепции внешней политики — прим. URA.RU)», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он пояснил, что данная концепция стала необходимостью для новых реалий.