Песков ответил на критику в адрес новой внешней политики РФ

Песков: новая внешняя политика РФ — это необходимость
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Запад вынудил РФ изменить концепцию внешней политики, подчеркнул Дмитирий Песков Фото:

Агрессивная политика стран Запада делают новую внешнюю политику РФ необходимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на критические замечания по этому вопросу.

«Эта практика превентивного использования широко применяется многими странами в мире. Такое агрессивное развитие событий вокруг нас, как раз делает необходимостью, чтобы мы оставляли за собой такое право (изменения концепции внешней политики — прим. URA.RU)», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он пояснил, что данная концепция стала необходимостью для новых реалий.

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Агрессивная политика стран Запада делают новую внешнюю политику РФ необходимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на критические замечания по этому вопросу. «Эта практика превентивного использования широко применяется многими странами в мире. Такое агрессивное развитие событий вокруг нас, как раз делает необходимостью, чтобы мы оставляли за собой такое право (изменения концепции внешней политики — прим. URA.RU)», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он пояснил, что данная концепция стала необходимостью для новых реалий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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