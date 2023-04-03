В Кремле назвали терактом убийство военкора Татарского

Убийство военкора Владлена Татарского в результате взрыва бомбы в кафе Санкт-Петербурга является террористическим актом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это теракт. Идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Есть данные, что к планированию теракта отношение имеют украинские спецслужбы», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В Кремле пожелали здоровья всем пострадавшим в ходе инцидента и выразили соболезнования. Также Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин был проинформирован о теракте незамедлительно.
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