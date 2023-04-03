В Кремле назвали терактом убийство военкора Татарского

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
К теракту имеют отношение украинские спецслужбы, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Убийство военкора Владлена Татарского в результате взрыва бомбы в кафе Санкт-Петербурга является террористическим актом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это теракт. Идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Есть данные, что к планированию теракта отношение имеют украинские спецслужбы», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В Кремле пожелали здоровья всем пострадавшим в ходе инцидента и выразили соболезнования. Также Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин был проинформирован о теракте незамедлительно.

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Убийство военкора Владлена Татарского в результате взрыва бомбы в кафе Санкт-Петербурга является террористическим актом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это теракт. Идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Есть данные, что к планированию теракта отношение имеют украинские спецслужбы», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В Кремле пожелали здоровья всем пострадавшим в ходе инцидента и выразили соболезнования. Также Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин был проинформирован о теракте незамедлительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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