В Кремле назвали терактом убийство военкора Татарского

03 апреля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

К теракту имеют отношение украинские спецслужбы, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Убийство военкора Владлена Татарского в результате взрыва бомбы в кафе Санкт-Петербурга является террористическим актом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это теракт. Идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Есть данные, что к планированию теракта отношение имеют украинские спецслужбы», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В Кремле пожелали здоровья всем пострадавшим в ходе инцидента и выразили соболезнования. Также Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин был проинформирован о теракте незамедлительно.

Убийство военкора Владлена Татарского в результате взрыва бомбы в кафе Санкт-Петербурга является террористическим актом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это теракт. Идет активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Есть данные, что к планированию теракта отношение имеют украинские спецслужбы», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В Кремле пожелали здоровья всем пострадавшим в ходе инцидента и выразили соболезнования. Также Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин был проинформирован о теракте незамедлительно.