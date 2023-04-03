На заводе требуются рабочие, инженеры и другие сотрудники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод по производству городского электротранспорта в Челябинске (ЧЗГЭТ), работающий в холдинге «Синара — Транспортные Машины» (СТМ), набирает и обучает специалистов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, требуются рабочие, инженеры и другие специалисты.

«В первую очередь, сегодня требуются представители профильных рабочих профессий. Среди них слесари механосборочных работ, электромонтажники, наладчики технологического оборудования, маляры, мойщики подвижного состава, кладовщики», — уточнили на предприятии.

Также компания примет на работу инженеров-технологов и специалистов по организации и нормированию труда. Предпочтение отдают работникам с опытом и подтвержденной квалификацией. По ряду профессий персонал готовы обучать за счет работодателя. Также разработаны дистанционные курсы для саморазвития сотрудников.

Персоналу предлагают рабочие места на участках светлого обновленного цеха в комфортных производственных и бытовых условиях. Производство оборудовано новыми раздевалками и душевыми. В обязательном порядке сотрудникам выдается спецодежда. В пресс-службе URA.RU заявили, что уровень доходов соответствует среднерыночным показателям, а для сотрудников доступно добровольное медстрахование, которое оплачивает завод.

Основной задачей ЧЗГЭТ является выпуск низкопольных троллейбусов «Синара-6254» собственной конструкторской разработки для Челябинска. Новые машины в количестве 168 единиц полностью заменят устаревший парк подвижного состава. Затем завод сосредоточится на других заказах по выпуску колесной техники.

На предприятии часть кадров готовы обучать Фото: пресс-служба ЧЗГЭТ

Производить троллейбусы принятым сотрудникам предстоит в светлом цехе в Ленинском районе Челябинска Фото: пресс-служба ЧЗГЭТ