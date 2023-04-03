Новый челябинский завод наберет и обучит специалистов. Фото

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Открытие нового производства холдинга «Синара – Транспортные Машины». Челябинск, троллейбус, городской электротранспорт, троллейбусный завод
На заводе требуются рабочие, инженеры и другие сотрудники Фото:

Завод по производству городского электротранспорта в Челябинске (ЧЗГЭТ), работающий в холдинге «Синара — Транспортные Машины» (СТМ), набирает и обучает специалистов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, требуются рабочие, инженеры и другие специалисты.

«В первую очередь, сегодня требуются представители профильных рабочих профессий. Среди них слесари механосборочных работ, электромонтажники, наладчики технологического оборудования, маляры, мойщики подвижного состава, кладовщики», — уточнили на предприятии.

Также компания примет на работу инженеров-технологов и специалистов по организации и нормированию труда. Предпочтение отдают работникам с опытом и подтвержденной квалификацией. По ряду профессий персонал готовы обучать за счет работодателя. Также разработаны дистанционные курсы для саморазвития сотрудников.

Персоналу предлагают рабочие места на участках светлого обновленного цеха в комфортных производственных и бытовых условиях. Производство оборудовано новыми раздевалками и душевыми. В обязательном порядке сотрудникам выдается спецодежда. В пресс-службе URA.RU заявили, что уровень доходов соответствует среднерыночным показателям, а для сотрудников доступно добровольное медстрахование, которое оплачивает завод.

Основной задачей ЧЗГЭТ является выпуск низкопольных троллейбусов «Синара-6254» собственной конструкторской разработки для Челябинска. Новые машины в количестве 168 единиц полностью заменят устаревший парк подвижного состава. Затем завод сосредоточится на других заказах по выпуску колесной техники.

На предприятии часть кадров готовы обучать
На предприятии часть кадров готовы обучать
Фото:
Производить троллейбусы принятым сотрудникам предстоит в светлом цехе в Ленинском районе Челябинска
Производить троллейбусы принятым сотрудникам предстоит в светлом цехе в Ленинском районе Челябинска
Фото:
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Завод по производству городского электротранспорта в Челябинске (ЧЗГЭТ), работающий в холдинге «Синара — Транспортные Машины» (СТМ), набирает и обучает специалистов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, требуются рабочие, инженеры и другие специалисты. «В первую очередь, сегодня требуются представители профильных рабочих профессий. Среди них слесари механосборочных работ, электромонтажники, наладчики технологического оборудования, маляры, мойщики подвижного состава, кладовщики», — уточнили на предприятии. Также компания примет на работу инженеров-технологов и специалистов по организации и нормированию труда. Предпочтение отдают работникам с опытом и подтвержденной квалификацией. По ряду профессий персонал готовы обучать за счет работодателя. Также разработаны дистанционные курсы для саморазвития сотрудников. Персоналу предлагают рабочие места на участках светлого обновленного цеха в комфортных производственных и бытовых условиях. Производство оборудовано новыми раздевалками и душевыми. В обязательном порядке сотрудникам выдается спецодежда. В пресс-службе URA.RU заявили, что уровень доходов соответствует среднерыночным показателям, а для сотрудников доступно добровольное медстрахование, которое оплачивает завод. Основной задачей ЧЗГЭТ является выпуск низкопольных троллейбусов «Синара-6254» собственной конструкторской разработки для Челябинска. Новые машины в количестве 168 единиц полностью заменят устаревший парк подвижного состава. Затем завод сосредоточится на других заказах по выпуску колесной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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