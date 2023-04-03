Подозреваемая в убийстве Татарского призналась, что принесла статуэтку

03 апреля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Статуэтка с взрывчаткой убила Владлена Татарского Фото: социальные сети Владлена Татарского © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Подозреваемая в убийства военкора Владена Татарского Дарья Трепова призналась, что пронесла в кафе статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. Об этом она рассказала на видеозаписи, опубликованной МВД России. «Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась», — сообщила Дарья Трепова. Она также пообещала рассказать позже, кто передал ей бюст. Видеозапись с признанием опубликовало РИА Новости. Взрыв в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля, передает RT. Предполагается, что взрывное устройство находилось в статуэтке, которую на встречу пронесла Дарья Трепова.

Подозреваемая в убийства военкора Владена Татарского Дарья Трепова призналась, что пронесла в кафе статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. Об этом она рассказала на видеозаписи, опубликованной МВД России. «Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась», — сообщила Дарья Трепова. Она также пообещала рассказать позже, кто передал ей бюст. Видеозапись с признанием опубликовало РИА Новости. Взрыв в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля, передает RT. Предполагается, что взрывное устройство находилось в статуэтке, которую на встречу пронесла Дарья Трепова.