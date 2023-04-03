Подозреваемая в убийстве Татарского призналась, что принесла статуэтку

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Статуэтка с взрывчаткой убила Владлена Татарского Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемая в убийства военкора Владена Татарского Дарья Трепова призналась, что пронесла в кафе статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. Об этом она рассказала на видеозаписи, опубликованной МВД России.

«Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась», — сообщила Дарья Трепова. Она также пообещала рассказать позже, кто передал ей бюст. Видеозапись с признанием опубликовало РИА Новости.

Взрыв в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля, передает RT. Предполагается, что взрывное устройство находилось в статуэтке, которую на встречу пронесла Дарья Трепова.

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Подозреваемая в убийства военкора Владена Татарского Дарья Трепова призналась, что пронесла в кафе статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. Об этом она рассказала на видеозаписи, опубликованной МВД России. «Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась», — сообщила Дарья Трепова. Она также пообещала рассказать позже, кто передал ей бюст. Видеозапись с признанием опубликовало РИА Новости. Взрыв в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля, передает RT. Предполагается, что взрывное устройство находилось в статуэтке, которую на встречу пронесла Дарья Трепова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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