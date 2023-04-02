02 апреля 2023
01 апреля 2023

В Перми эвакуируют ТРК «Семья»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, гипермаркет семья
В Перми эвакуировали ТРК «Семья» Фото:

В пермском ТРК «Семья» проводится эвакуация посетителей и сотрудников комплекса. Об этом сообщается в telegram-канале «Большая Пермь».

«В ТРК „Семья“ началась эвакуация. Предварительная причина — возгорание», — сообщается в telegram-канале.

Ранее торгово-развлекательный центр эвакуировали в январе. Тогда причиной была ложная тревога.

Обновлено в 15:45

Посетители и персонал вернулись обратно в ТРК. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что никаких сообщений по «Семье» им не поступало.

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В пермском ТРК «Семья» проводится эвакуация посетителей и сотрудников комплекса. Об этом сообщается в telegram-канале «Большая Пермь». «В ТРК „Семья“ началась эвакуация. Предварительная причина — возгорание», — сообщается в telegram-канале. Ранее торгово-развлекательный центр эвакуировали в январе. Тогда причиной была ложная тревога. Обновлено в 15:45 Посетители и персонал вернулись обратно в ТРК. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что никаких сообщений по «Семье» им не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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