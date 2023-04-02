В Перми эвакуируют ТРК «Семья»

03 апреля 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

В Перми эвакуировали ТРК «Семья» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермском ТРК «Семья» проводится эвакуация посетителей и сотрудников комплекса. Об этом сообщается в telegram-канале «Большая Пермь». «В ТРК „Семья“ началась эвакуация. Предварительная причина — возгорание», — сообщается в telegram-канале. Ранее торгово-развлекательный центр эвакуировали в январе. Тогда причиной была ложная тревога. Обновлено в 15:45 Посетители и персонал вернулись обратно в ТРК. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что никаких сообщений по «Семье» им не поступало.

В пермском ТРК «Семья» проводится эвакуация посетителей и сотрудников комплекса. Об этом сообщается в telegram-канале «Большая Пермь». «В ТРК „Семья“ началась эвакуация. Предварительная причина — возгорание», — сообщается в telegram-канале. Ранее торгово-развлекательный центр эвакуировали в январе. Тогда причиной была ложная тревога. Обновлено в 15:45 Посетители и персонал вернулись обратно в ТРК. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что никаких сообщений по «Семье» им не поступало.