Большая часть домов в Таежном давно в запустении Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Поселок Таежный, расположенный всего в 50 километрах от Перми, доживает последние дни. Несколько дней назад стало известно, что поселок будет расселен, власти выделили на это десятки миллионов рублей. Корреспондент URA.RU пообщался с последними жителями Таежного и узнал, как они восприняли известие о закрытии родного поселка.

Путь от Перми до Таежного на легковом авто займет не более часа. Поселок, где в 70-х годах прошлого века располагалась военная часть ракетных войск, ранее носил название Дальний. После расформирования военной части кирпичные казарменные корпуса были приспособлены под жилые дома. Еще несколько домов жители построили своими силами. Дома были обеспечены централизованным водоснабжением, отоплением и канализацией.

По словам селян, в лучшие годы в Таежном жили около 250 человек: основная часть населения была занята на производстве оборудования для нефтедобычи. В поселке работали магазины, школа, детский сад, пожарная часть и кафе, регулярно курсировал общественный транспорт. В постперестроечные годы производство в поселке закрылось, а большая часть жителей осталась без работы и разъехалась по разным местам. Сейчас в Таежном постоянно проживает не более 12 семей. До конца 2023 года они должны найти новое жилье и покинуть поселок.

Путь в Таежный лежит по добротной, вымощенной бетонными плитами дороге, по которой в погожий весенний день неспешно прогуливаются местные жители Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На въезде в поселок установлена металлическая конструкция с названием поселка, на которой отчетливо можно различить один из неофициальных символ проведения СВО. Конечно же, со спецоперацией его появление здесь никак не связано Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Некогда в Таежном кипела жизнь. Сейчас о былых временах напоминают лишь полуразрушенные кирпичные здания — наследие ушедших отсюда ракетчиков. На фото — одно из них. После закрытия военной части его занимали жители, приспособив под квартиры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

О том, что в Таежном некогда находилась военная часть, сегодня напоминают вот такие строения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Общественный транспорт в Таежный не ходит. Нет здесь и ни одного действующего учреждения соцкультбыта. Одним из последних, по словам местных жителей, закрылся фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас на бывшем ФАПе установлен информационный щит с пластиковым кармашком. Селяне оставляют в нем бумажку со своими своих фамилиями, чтобы встать в очередь на трансфер до поселка Юго-Камского, расположенного в 30 километрах. Раз в месяц, жители, не имеющие собственного транспорта, могут бесплатно выбраться на «большую землю». Извозом на личном авто занимается местный предприниматель. Деньги на это ему выделяет муниципалитет.

Жители Таежного застолбили место в авто, чтобы выбраться в Юго-Камский Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Оставшиеся жители поселка встречаются, чтобы обсудить последние новости Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Найти новое жилье и переехать оставшиеся в поселке жители должны успеть в срок до 30 июня. Власть предлагает селянам подписать договор на получение жилищного сертификата, исходя из стоимости 49 тысяч рублей за квадратный метр жилплощади. Супруги Юрий и Жанна Лобовы прожили в Таежном четверть века. За их дом, расположенный по улице Центральной, чиновники готовы дать не больше 1,8 млн рублей.

Один из жителей поселка, Дмитрий, объезжает на своем мотоцикле здешние окрестности и следит за тем, чтобы никто не украл плиты с дороги Фото: Сергей Русанов © URA.RU

52-летний местный житель Андрей занимается в Таежном животноводством. В его личном подсобном хозяйстве 50 коров. Сейчас для него настоящая проблема решать, как как перевезти животных на новое место жительства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В домашней хозяйстве у Андрея не только коровы, но и несколько кошек Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Один из немногих сохранившихся в Таежном домов, в котором пока живут люди Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Большая часть жителей поселка давно бросила свои жилища Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Оставшимся жителям Таежного остается лишь надеяться, что тех денег, что им предлагают власти взамен старого жилья, хватит, чтобы подыскать себе новое Фото: Сергей Русанов © URA.RU