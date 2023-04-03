Отголоски землетрясения на Байкале дошли до Свердловской области

Свердловские ученые зафиксировали магнитные волны после землетрясения на Байкале

Эпицентр землетрясения пришелся на середину озера Байкал Фото: Антон Артемьев © URA.RU

После землетрясения на Байкале до Свердловской области дошли упругие волны, которые были зафиксированы институтом геофизики УрО РАН. Об этом URA.RU рассказал заведующий обсерваторией АРТИ, кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский.

«Мы фиксируем землетрясения, на то и существует федеральная и региональная сейсмическая сеть. Упругие волны доходят до нас. Это рутинный непрерывный процесс, потому что всегда где-то что-то происходит. Обычная геологическая жизнь», — пояснил Кусонский.

Он добавил, что скорость распространения упругих волн составляет примерно три—пять километров в час. В Свердловской области сейсмические явления никак не ощущались.

Магнитуда землетрясения на Байкале составила 4,7 балла, а ближе к эпицентру — 6,4 балла. Во время подземных толчков никто не пострадал. Все объекты инфраструктуры Иркутской области работают в обычном режиме.