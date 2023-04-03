Путин: саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани

Владимир Путин подписал указ о встрече глав государств БРИКС в 2024 году
Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий Казань местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Определить Казань местом проведения в 2024 году встреч глав государств БРИКС», —
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