Путин: саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о встрече глав государств БРИКС в 2024 году Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий Казань местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Определить Казань местом проведения в 2024 году встреч глав государств БРИКС», — говорится в тексте указа. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС в 2024 году назначен помощник президента России Юрий Ушаков.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий Казань местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Определить Казань местом проведения в 2024 году встреч глав государств БРИКС», — говорится в тексте указа. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС в 2024 году назначен помощник президента России Юрий Ушаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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