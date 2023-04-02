В палатах Курганской областной больницы №2 осыпается штукатурка со стен (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской областной больнице №2 (ранее горбольница №2) пациенты лежат в палатах с осыпающейся на кровати штукатуркой. Фото с видом больничных палат, требующих ремонта, размещены в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Вторая городская больница, отделение гинекологии. Частично лежат тут люди из хирургического отделения. Причина не известна, возможно, в хирургии мест не хватает. Никто не просит условия „все включено“. Но можно хотя бы, чтобы штукатурка не сыпалась на кровать? Кошмар», — написала Светлана Барышникова в группе «Инцидент|Курган».

В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что продолжается работа по поэтапному приведению в порядок отделений ГБУ «Курганская областная больница №2». «В отделении на фото в этом году запланирован косметический ремонт. Текущий косметический ремонт помещений будет выполнен до 17 апреля 2023 года. В настоящий момент заключен контракт на проведение ремонта части пятого этажа. В стадии согласования закупки — контракт на выполнение работ на четвертом этаже. На 2024 год запланирован капитальный ремонт третьего этажа главного корпуса больницы», — говорится в ответе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти установили сроки ремонта попавшей под объединение больницы. Речь идет о капитальном ремонте Юргамышской райбольницы, которую в конце 2022 года объединили с Мишкинской ЦРБ в рамках реформы больниц. Капремонт должен закончиться не позднее 30 сентября 2023 года.

Жительница Кургана показала состояние палаты в Курганской областной больнице №2 фото: группа «Инцидент|Курган», соцсеть «ВКонтакте»

фото: группа «Инцидент|Курган», соцсеть «ВКонтакте»