Курганские власти установили сроки ремонта попавшей под объединение больницы

17 марта 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

В Зауралье хотят отремонтировать юргамышскую больницу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Капитальный ремонт Юргамышской райбольницы в Курганской области должен закончиться не позднее 30 сентября. Эти сведения содержится в документах, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере закупок. «Объект закупки: капитальный ремонт здания поликлиники ГБУ „Юргамышская ЦРБ“. Окончание работ — по 30 сентября 2023 года (допускается досрочное выполнение работ по контракту)», — говорится в техзадании. На портале размещены две закупки. Цена одного контракта — 1,3 млн рублей. Второй оценили в 800 тысяч. Согласно сметной документации, подрядчик в поликлинике должен заменить отмостку, провести ремонт козырька, окон, дверей и витража. Прием заявок будет осуществляться до 24 марта. О том, что в Зауралье вместо центральных районных больниц планировали создать восемь межрайонных учреждений, Курганскую областную и Шадринскую городскую больницы, URA.RU писало ранее. В декабре прошлого года завершилась реорганизация. Юргамышскую больницу присоединили к мишкинскому медучреждению.

Капитальный ремонт Юргамышской райбольницы в Курганской области должен закончиться не позднее 30 сентября. Эти сведения содержится в документах, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере закупок. «Объект закупки: капитальный ремонт здания поликлиники ГБУ „Юргамышская ЦРБ“. Окончание работ — по 30 сентября 2023 года (допускается досрочное выполнение работ по контракту)», — говорится в техзадании. На портале размещены две закупки. Цена одного контракта — 1,3 млн рублей. Второй оценили в 800 тысяч. Согласно сметной документации, подрядчик в поликлинике должен заменить отмостку, провести ремонт козырька, окон, дверей и витража. Прием заявок будет осуществляться до 24 марта. О том, что в Зауралье вместо центральных районных больниц планировали создать восемь межрайонных учреждений, Курганскую областную и Шадринскую городскую больницы, URA.RU писало ранее. В декабре прошлого года завершилась реорганизация. Юргамышскую больницу присоединили к мишкинскому медучреждению.