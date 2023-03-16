16 марта 2023
15 марта 2023

Курганские власти установили сроки ремонта попавшей под объединение больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ
В Зауралье хотят отремонтировать юргамышскую больницу (архивное фото) Фото:

Капитальный ремонт Юргамышской райбольницы в Курганской области должен закончиться не позднее 30 сентября. Эти сведения содержится в документах, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

«Объект закупки: капитальный ремонт здания поликлиники ГБУ „Юргамышская ЦРБ“. Окончание работ — по 30 сентября 2023 года (допускается досрочное выполнение работ по контракту)», — говорится в техзадании.

На портале размещены две закупки. Цена одного контракта — 1,3 млн рублей. Второй оценили в 800 тысяч. Согласно сметной документации, подрядчик в поликлинике должен заменить отмостку, провести ремонт козырька, окон, дверей и витража. Прием заявок будет осуществляться до 24 марта.

О том, что в Зауралье вместо центральных районных больниц планировали создать восемь межрайонных учреждений, Курганскую областную и Шадринскую городскую больницы, URA.RU писало ранее. В декабре прошлого года завершилась реорганизация. Юргамышскую больницу присоединили к мишкинскому медучреждению.

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Капитальный ремонт Юргамышской райбольницы в Курганской области должен закончиться не позднее 30 сентября. Эти сведения содержится в документах, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере закупок. «Объект закупки: капитальный ремонт здания поликлиники ГБУ „Юргамышская ЦРБ“. Окончание работ — по 30 сентября 2023 года (допускается досрочное выполнение работ по контракту)», — говорится в техзадании. На портале размещены две закупки. Цена одного контракта — 1,3 млн рублей. Второй оценили в 800 тысяч. Согласно сметной документации, подрядчик в поликлинике должен заменить отмостку, провести ремонт козырька, окон, дверей и витража. Прием заявок будет осуществляться до 24 марта. О том, что в Зауралье вместо центральных районных больниц планировали создать восемь межрайонных учреждений, Курганскую областную и Шадринскую городскую больницы, URA.RU писало ранее. В декабре прошлого года завершилась реорганизация. Юргамышскую больницу присоединили к мишкинскому медучреждению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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