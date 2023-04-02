В Тюмени на перекрестке улиц Сосьвинской и Чайковского столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся. За рулем находился 16-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«За рулем ВАЗ-2109 находился 16-летний подросток, он ехал вместе с другом. Права управления транспортом не имеет. Ключи от авто взял в отсутствии отца», — сказано в публикации ГИБДД.
По предварительным данным, подросток был пьян. Алкотестер показал 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Подростки ехали в магазин.
До этого под Тюменью автомобиль сбил школьников на мотоцикле. Они взяли его у знакомого и поехали кататься по улицам.
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