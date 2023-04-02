02 апреля 2023
01 апреля 2023

В Тюмени перевернулась машина с подростком за рулем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, столкновение, дтп, авария, перевернутая машина
Несовершеннолетний подросток устроил ДТП в Тюмени Фото:

В Тюмени на перекрестке улиц Сосьвинской и Чайковского столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся. За рулем находился 16-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«За рулем ВАЗ-2109 находился 16-летний подросток, он ехал вместе с другом. Права управления транспортом не имеет. Ключи от авто взял в отсутствии отца», — сказано в публикации ГИБДД.

По предварительным данным, подросток был пьян. Алкотестер показал 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Подростки ехали в магазин.

До этого под Тюменью автомобиль сбил школьников на мотоцикле. Они взяли его у знакомого и поехали кататься по улицам.

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В Тюмени на перекрестке улиц Сосьвинской и Чайковского столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся. За рулем находился 16-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «За рулем ВАЗ-2109 находился 16-летний подросток, он ехал вместе с другом. Права управления транспортом не имеет. Ключи от авто взял в отсутствии отца», — сказано в публикации ГИБДД. По предварительным данным, подросток был пьян. Алкотестер показал 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Подростки ехали в магазин. До этого под Тюменью автомобиль сбил школьников на мотоцикле. Они взяли его у знакомого и поехали кататься по улицам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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