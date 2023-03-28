В Исетском районе Тюменской области произошло ДТП с участием школьников на мотоцикле и легковушки. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.
«В селе Шорохово столкнулись „Лада Ларгус“ и мотоцикл „Иж Планета 4“. Предварительно, водитель „Лады“ поворачивал к магазину, не пропустив мотоциклиста. Мотоциклом управлял 15-летний школьник, он вез 14-летнего пассажира, своего друга. 14-летний подросток травмирован», — сказано в публикации пресс-службы.
Школьники ехали без шлемов. Они взяли мотоцикл у знакомого, не предупредив родителей.
Ранее в ДТП в Тюмени пострадали двое детей. За рулем автомобиля находилась их мать, не пропустившая иномарку, выезжая на главную дорогу.
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