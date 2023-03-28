Школьники на мотоцикле попали в ДТП под Тюменью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Исетском районе Тюменской области произошло ДТП с участием школьников на мотоцикле и легковушки. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

«В селе Шорохово столкнулись „Лада Ларгус“ и мотоцикл „Иж Планета 4“. Предварительно, водитель „Лады“ поворачивал к магазину, не пропустив мотоциклиста. Мотоциклом управлял 15-летний школьник, он вез 14-летнего пассажира, своего друга. 14-летний подросток травмирован», — сказано в публикации пресс-службы.

Школьники ехали без шлемов. Они взяли мотоцикл у знакомого, не предупредив родителей.

Ранее в ДТП в Тюмени пострадали двое детей. За рулем автомобиля находилась их мать, не пропустившая иномарку, выезжая на главную дорогу.