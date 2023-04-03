В Госдуме запретят МУС и расширят полномочия Путина

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Выступление Владимира Путина перед Госдумой. Москва, путин владимир, володин вячеслав
По итогам совещания Володин сообщил о предложении расширить полномочия Путина Фото:
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В Госдуме готовятся изменения в Федеральный закон «О безопасности». Они запретят действия Международного уголовного суда и наделят президента РФ Владимира Путина полномочиями по защите граждан России. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин по итогам совещания в Госдуме.

«Профильные комитеты ГД готовят поправки в Федеральный закон „О безопасности“, которые запретят на нашей территории деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан», — заявил Володин, его слова приводит telegram-канал «Государственная Дума». По итогам заседания он отметил, что Путин может получить особый статус, который позволит защищать граждан России от действий международных организаций, противоречащих законодательству РФ.

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В Госдуме готовятся изменения в Федеральный закон «О безопасности». Они запретят действия Международного уголовного суда и наделят президента РФ Владимира Путина полномочиями по защите граждан России. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин по итогам совещания в Госдуме. «Профильные комитеты ГД готовят поправки в Федеральный закон „О безопасности“, которые запретят на нашей территории деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан», — заявил Володин, его слова приводит telegram-канал «Государственная Дума». По итогам заседания он отметил, что Путин может получить особый статус, который позволит защищать граждан России от действий международных организаций, противоречащих законодательству РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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