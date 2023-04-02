Кураторы проекта утверждают, что он направлен на защиту церкви и прославление Бога (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермяки выступили против выставки «Возвращение Бога домой». Проект московских художников Наталии Воскресенской и Дмитрия Плоткина запланирован в рамках выставки «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV», которая пройдет в выставочном центре «Про Экспо». На странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте» горожане сравнили проект со скандальными выставками галериста Марата Гельмана прошлых лет, проходивших в краевой столице.

«Еще одна попытка „гельменизации“ искусства и „святая святых“. Жуть», — написала Любовь Маркова. По мнению Анастасии Стэфа, организаторы «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» намеренно провоцируют православных верующих: «Зачем вам провокации на выставке? Вы же понимаете, что такое искусство заденет чувства людей глубоко верующих? Для чего сейчас разжигание ненависти на религиозной почве?». Пермяк Алексей Богомяков потребовал «убрать это богохульство».

Настоятель Петропавловского собора в Перми отец Сергий на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заверил подписчиков, что выставку удалось отменить. «Общими усилиями мы победили. Выставки „Возвращение Бога домой“ не будет. Храни всех Господь!» — сообщил священнослужитель. Однако в пресс-службе «Про Экспо» данную информацию URA.RU опровергли.

«Мы видели обращение к нам относительно проекта „Возвращение Бога домой“. В данный момент мы консультируемся с представителями православной церкви, чтобы еще раз убедиться в соблюдении правил, но об отмене выставки речи не идет», — пояснили URA.RU в выставочном центре. По словам организаторов указанного арт-проекта, он задумывался как глубоко религиозный, направленный в защиту и прославление Бога и церкви, дающий право на веру.

Курируют указанный проект владелец московской галереи «ERMINE GALLERY» Наталия Воскресенская и Дмитрий Плоткин («PLOTKINART»). Выставка «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» пройдет с 19 по 23 апреля. На ней будут представлены работы авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска Иркутска и других российских городов, а также художников из Грузии и Беларуси.

Проект «Возвращение Бога домой» запланирован в рамках выставки «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» Фото: страница «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV», «ВКонтакте»

Организаторы арт-выставки отмечают, что проект задумывался, как «глубоко религиозный» Фото: страница «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV», «ВКонтакте»