Активисты отмечают, что на месте вырубки лесов не осуществляется посадка молодых деревьев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Свердловские общественники проверили, как лесозаготовителями проводятся восстановительные работы в лесах региона. В ходе проверки оказалось, что в местах вырубки не высаживают молодые деревья, а это, в свою очередь, приводит к исчезновению лесных массивов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«На примере Режевского лесничества стало ясно, что лесопосадки проводятся только на бумаге. Огромные вырубленные площади, которые, по отчетам лесничества, лесорубы засадили молодыми соснами еще в 2017—2018 годах, по факту стоят пустыми, зарастая кустарником. По данному арендатору площадь лесовостановленных участков более 60 га», — отметил собеседник агентства.

По словам общественников, они сообщали о данной проблеме в природоохранную прокуратуру еще прошлым летом. «Однако самостоятельно проверять данный факт прокуроры почему-то не стали. Тогда сообщили, что, по информации ГКУ СО „Режевское лесничество“ лесовосстановительные мероприятия арендатором названых лесных участков производятся в полном объеме. Видеозапись же дает картину, как дела обстоят на самом деле», — отметил источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием ГКУ СО «Режевское лесничество». На звонок корреспондента никто не ответил.

Лесничий — штатный сотрудник лесничества, за которым закрепляется определенный участок леса (обход). Он следит за всем происходящим на вверенном ему участке леса: как производится рубка деревьев, посадка новых деревьев, уход за лесными культурами. В России остро стоит проблема исчезновения лесов. На нее приходится пятая часть всех мировых лесов, которые обеспечивают сохранность климата Земли. Однако при текущих российских методах управления лесами все больше территорий превращаются в пустыри.

Документ: источник URA.RU

Документ: источник URA.RU

Документ: источник URA.RU