Россия приостанавливает выплаты взносов в ПА ОБСЕ

Государственная дума РФ приняла решение приостановить выплаты в Парламентскую ассамблею ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Об этом заявил спикер госдумы Вячеслав Володин.
«Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году», — заявил Володин, его слова приводит telegram-канал «Государственная Дума». Он отметил, что Россия сталкивается с проблемами во время работы в ПА ОБСЕ. Москва не должна платить за то, в чем не участвует, добавил Володин. Если в 2023 организация будет мешать работать российской стороне, то Москва потребует возвратить ранее выплаченный взнос.
Государственная дума РФ приняла решение приостановить выплаты в Парламентскую ассамблею ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Об этом заявил спикер госдумы Вячеслав Володин. «Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году», — заявил Володин, его слова приводит telegram-канал «Государственная Дума». Он отметил, что Россия сталкивается с проблемами во время работы в ПА ОБСЕ. Москва не должна платить за то, в чем не участвует, добавил Володин. Если в 2023 организация будет мешать работать российской стороне, то Москва потребует возвратить ранее выплаченный взнос.