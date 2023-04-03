Россия приостанавливает выплаты взносов в ПА ОБСЕ

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Россия приостанавливает выплаты в ПА ОБСЕ, заявил Вячеслав Володин Фото:

Государственная дума РФ приняла решение приостановить выплаты в Парламентскую ассамблею ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Об этом заявил спикер госдумы Вячеслав Володин.

«Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году», — заявил Володин, его слова приводит telegram-канал «Государственная Дума». Он отметил, что Россия сталкивается с проблемами во время работы в ПА ОБСЕ. Москва не должна платить за то, в чем не участвует, добавил Володин. Если в 2023 организация будет мешать работать российской стороне, то Москва потребует возвратить ранее выплаченный взнос.

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Государственная дума РФ приняла решение приостановить выплаты в Парламентскую ассамблею ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Об этом заявил спикер госдумы Вячеслав Володин. «Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году», — заявил Володин, его слова приводит telegram-канал «Государственная Дума». Он отметил, что Россия сталкивается с проблемами во время работы в ПА ОБСЕ. Москва не должна платить за то, в чем не участвует, добавил Володин. Если в 2023 организация будет мешать работать российской стороне, то Москва потребует возвратить ранее выплаченный взнос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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