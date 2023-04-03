В Кургане обсуждают переезд советника губернатора в Челябинск

Лариса Кокорина собирается уезжать в другой регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Советник губернатора Курганской области по соцвопросам Лариса Кокорина планирует переехать в Челябинск. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к властям региона.

«Лариса Кокорина в скором времени планирует переехать в Челябинск. Уже подыскивает себе работу», — указал источник. Другой собеседник агентства из политокружения добавил, что курганская чиновница возглавит одну из госструктур в соседнем регионе.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Кокорина стала советником губернатора в начале марта. До этого она занимала должность замгубернатора. С нее она ушла в феврале этого года.