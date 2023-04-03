03 апреля 2023

В Кургане обсуждают переезд советника губернатора в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание у врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. г. Курган , кокорина лариса
Лариса Кокорина собирается уезжать в другой регион Фото:

Советник губернатора Курганской области по соцвопросам Лариса Кокорина планирует переехать в Челябинск. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к властям региона.

«Лариса Кокорина в скором времени планирует переехать в Челябинск. Уже подыскивает себе работу», — указал источник. Другой собеседник агентства из политокружения добавил, что курганская чиновница возглавит одну из госструктур в соседнем регионе.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Кокорина стала советником губернатора в начале марта. До этого она занимала должность замгубернатора. С нее она ушла в феврале этого года.

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Советник губернатора Курганской области по соцвопросам Лариса Кокорина планирует переехать в Челябинск. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к властям региона. «Лариса Кокорина в скором времени планирует переехать в Челябинск. Уже подыскивает себе работу», — указал источник. Другой собеседник агентства из политокружения добавил, что курганская чиновница возглавит одну из госструктур в соседнем регионе. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Кокорина стала советником губернатора в начале марта. До этого она занимала должность замгубернатора. С нее она ушла в феврале этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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