Бывший заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина назначена на новую должность в региональном правительстве после своего увольнения в начале февраля. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе областного правительства.
«В департаменте информационной и внутренней политики подтвердили, что Лариса Кокорина назначена советником», — сообщили в правительстве области. Когда Кокорина вступила в должность, не уточняется.
Ранее URA.RU писало, что Ларису Кокорину рекомендовали на пост советника губернатора по социальным вопросам, поскольку в этой сфере у нее большой опыт работы, есть связи и влияние. Об отставке Кокориной стало известно 7 февраля. В должности замглавы региона по социальной политике она работала с сентября 2020 года.
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