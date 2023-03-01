Бывший зам курганского губернатора получила новую должность в правительстве. Инсайд URA.RU подтвердился

02 марта 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Лариса Кокорина получила новый пост в правительстве Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина назначена на новую должность в региональном правительстве после своего увольнения в начале февраля. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе областного правительства. «В департаменте информационной и внутренней политики подтвердили, что Лариса Кокорина назначена советником», — сообщили в правительстве области. Когда Кокорина вступила в должность, не уточняется. Ранее URA.RU писало, что Ларису Кокорину рекомендовали на пост советника губернатора по социальным вопросам, поскольку в этой сфере у нее большой опыт работы, есть связи и влияние. Об отставке Кокориной стало известно 7 февраля. В должности замглавы региона по социальной политике она работала с сентября 2020 года.

Бывший заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина назначена на новую должность в региональном правительстве после своего увольнения в начале февраля. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе областного правительства. «В департаменте информационной и внутренней политики подтвердили, что Лариса Кокорина назначена советником», — сообщили в правительстве области. Когда Кокорина вступила в должность, не уточняется. Ранее URA.RU писало, что Ларису Кокорину рекомендовали на пост советника губернатора по социальным вопросам, поскольку в этой сфере у нее большой опыт работы, есть связи и влияние. Об отставке Кокориной стало известно 7 февраля. В должности замглавы региона по социальной политике она работала с сентября 2020 года.