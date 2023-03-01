01 марта 2023

Бывший зам курганского губернатора получила новую должность в правительстве. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание у врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. г. Курган , кокорина лариса
Лариса Кокорина получила новый пост в правительстве Курганской области Фото:

Бывший заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина назначена на новую должность в региональном правительстве после своего увольнения в начале февраля. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе областного правительства.

«В департаменте информационной и внутренней политики подтвердили, что Лариса Кокорина назначена советником», — сообщили в правительстве области. Когда Кокорина вступила в должность, не уточняется.

Ранее URA.RU писало, что Ларису Кокорину рекомендовали на пост советника губернатора по социальным вопросам, поскольку в этой сфере у нее большой опыт работы, есть связи и влияние. Об отставке Кокориной стало известно 7 февраля. В должности замглавы региона по социальной политике она работала с сентября 2020 года.

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Бывший заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина назначена на новую должность в региональном правительстве после своего увольнения в начале февраля. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе областного правительства. «В департаменте информационной и внутренней политики подтвердили, что Лариса Кокорина назначена советником», — сообщили в правительстве области. Когда Кокорина вступила в должность, не уточняется. Ранее URA.RU писало, что Ларису Кокорину рекомендовали на пост советника губернатора по социальным вопросам, поскольку в этой сфере у нее большой опыт работы, есть связи и влияние. Об отставке Кокориной стало известно 7 февраля. В должности замглавы региона по социальной политике она работала с сентября 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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