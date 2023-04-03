Минздрав РФ: число пострадавших при взрыве кафе в Санкт-Петербурге выросло

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Люди несут цветы к месту убийства Бориса Немцова. Москва, следственный комитет
Число пострадавших в теракте в Санкт-Петербурге возросло до 33 Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Число пострадавших во время взрыва в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 33. Об этом сообщили в Минздраве России.

«В Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 33 человека, в том числе двое подростков», — сообщили в Минздраве. Сообщение цитирует РИА Новости. Из них 22 человека госпитализированы, 8 находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в петербургском кафе, где выступал военный корреспондент Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля. Следствие подозревает в преступлении Дарью Трепову. Она пронесла в кафе гипсовую статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. В результате взрыва Владлен Татарский погиб. Следственный комитет России переквалифицировал дело на теракт, сообщает телеканал 360.

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Число пострадавших во время взрыва в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 33. Об этом сообщили в Минздраве России. «В Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 33 человека, в том числе двое подростков», — сообщили в Минздраве. Сообщение цитирует РИА Новости. Из них 22 человека госпитализированы, 8 находятся в тяжелом состоянии. Взрыв в петербургском кафе, где выступал военный корреспондент Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля. Следствие подозревает в преступлении Дарью Трепову. Она пронесла в кафе гипсовую статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. В результате взрыва Владлен Татарский погиб. Следственный комитет России переквалифицировал дело на теракт, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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