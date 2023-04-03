Минздрав РФ: число пострадавших при взрыве кафе в Санкт-Петербурге выросло

Число пострадавших во время взрыва в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 33. Об этом сообщили в Минздраве России.
«В Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 33 человека, в том числе двое подростков», — сообщили в Минздраве. Сообщение цитирует РИА Новости. Из них 22 человека госпитализированы, 8 находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв в петербургском кафе, где выступал военный корреспондент Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля. Следствие подозревает в преступлении Дарью Трепову. Она пронесла в кафе гипсовую статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. В результате взрыва Владлен Татарский погиб. Следственный комитет России переквалифицировал дело на теракт, сообщает телеканал 360.
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