Мужчина пропал больше недели назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае вторую неделю ищут пропавшего местного жителя. Последний раз мужчину видели возле больницы в поселке Куеда 26 марта, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили прикамские поисковики.

«Пропал 48-летний Мелкомуков Андрей Викторович, деревня Трегубовка, Пермский край. Последний раз его видели 26 марта 2023 года в районе больницы в поселке Куеда. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». На момент исчезновения мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, камуфляжные штаны и резиновые сапоги.

Ранее в прикамской столице разыскивали мужчину с тростью, который пропал после выхода из дома. Сообщалось, что он был одет в серую крутку, темно-фиолетовые штаны и темные ботинки. Среди особых примет были указаны сутулость, наличие трости в руке и тремор всего тела.