02 апреля 2023

В Пермском крае вторую неделю ищут пропавшего мужчину в камуфляжных штанах. Фото

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Мужчина пропал больше недели назад Фото:

В Пермском крае вторую неделю ищут пропавшего местного жителя. Последний раз мужчину видели возле больницы в поселке Куеда 26 марта, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили прикамские поисковики.

«Пропал 48-летний Мелкомуков Андрей Викторович, деревня Трегубовка, Пермский край. Последний раз его видели 26 марта 2023 года в районе больницы в поселке Куеда. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». На момент исчезновения мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, камуфляжные штаны и резиновые сапоги.

Ранее в прикамской столице разыскивали мужчину с тростью, который пропал после выхода из дома. Сообщалось, что он был одет в серую крутку, темно-фиолетовые штаны и темные ботинки. Среди особых примет были указаны сутулость, наличие трости в руке и тремор всего тела.

Мужчина пропал 26 марта
Мужчина пропал 26 марта
Фото:

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В Пермском крае вторую неделю ищут пропавшего местного жителя. Последний раз мужчину видели возле больницы в поселке Куеда 26 марта, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили прикамские поисковики. «Пропал 48-летний Мелкомуков Андрей Викторович, деревня Трегубовка, Пермский край. Последний раз его видели 26 марта 2023 года в районе больницы в поселке Куеда. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». На момент исчезновения мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, камуфляжные штаны и резиновые сапоги. Ранее в прикамской столице разыскивали мужчину с тростью, который пропал после выхода из дома. Сообщалось, что он был одет в серую крутку, темно-фиолетовые штаны и темные ботинки. Среди особых примет были указаны сутулость, наличие трости в руке и тремор всего тела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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