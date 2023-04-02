Путин наградил курганского чиновника с боевым опытом

Глава управления спецпрограмм аппарата губернатора Курганской области Станислав Носков получил правительственную награду. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации. Известно, что Носков окончил военное училище и является полковником запаса.
«Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ 2-й степени заместителя начальника управления аппарата губернатора Курганской области Носкова Станислава Николаевича» — написано в документе.
Губернатор региона Вадим Шумков официально назначил своим помощником Носкова в конце марта текущего года. Источники URA.RU в политэлитах области подчеркивали, что Носков в свое время принимал участие в контртеррористических операциях в Чеченской республике. По их мнению, такой опыт должен помочь ему в работе с силовиками и военными. В конце октября прошлого года Носков был назначен исполняющим обязанности начальника управления специальных программ аппарата губернатора. До того он возглавлял департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.
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