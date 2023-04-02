В ЯНАО возобновили работу важного зимника

Движение разрешено для всех видов транспортных средств массой до 30 тонн Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО возобновили работу зимника Коротчаево — Красноселькуп с 00.00 часов 4 апреля для всех видов транспорта массой до 30 тонн. По информации, опубликованной в официальном telegram-канале районной администрации, причиной открытия зимней дороги стали складывающиеся погодные условия.

«В связи со складывающимися погодными условиями с 00-00 часов 04 апреля разрешено движение по автозимнику Коротчаево — Красноселькуп до особого распоряжения. Движение будет доступно для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса Gismeteo, в Красноселькупском районе в ближайшую неделю ночные температуры опустятся ниже — 30 градусов. В Коротчаево также ожидаются морозы до — 29 градусов ночью и до -15 градусов днем.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО первая апрельская неделя начнется с метелей и гололеда. По данным сервиса Gismeteo, в Салехарде во вторник 4 апреля температура воздуха ночью упадет до -17 градусов.