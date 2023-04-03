WP: Запад допустил причастность еще одной страны к подрыву «Северных потоков»

WP: в США и Европе допустили причастность Польши к подрыву «Северных потоков»
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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
К подрывам трубопроводов может быть причастна Польша, пишет The Washington Post Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Правительство Польши может быть причастно к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявили западные официальные лица. Уточняется, что страны НАТО не стремятся докопаться до истины при расследовании диверсии.

«В США и Европе шепчутся о потенциальной вовлеченности в эту атаку польского или украинского правительства. Подобные разговоры идут на основании „первоначальных заключений германской стороны“», — передает слова официальных лиц газета The Washington Post.

По информации издания, политики Европы и стран НАТО предпочитают обходить тему подрыва газопроводов. В статье отмечается, что после обнаружения виновника подрыва, вряд ли поставки западного оружия на Украину прекратятся.

Взрывы на обеих нитках «Северных потоков» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Авторы немецкой газеты Die Zeit нашли украинский след в подрыве газопроводов. При этом президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о причастности Киева к теракту, пишет «Царьград».

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Правительство Польши может быть причастно к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявили западные официальные лица. Уточняется, что страны НАТО не стремятся докопаться до истины при расследовании диверсии. «В США и Европе шепчутся о потенциальной вовлеченности в эту атаку польского или украинского правительства. Подобные разговоры идут на основании „первоначальных заключений германской стороны“», — передает слова официальных лиц газета The Washington Post. По информации издания, политики Европы и стран НАТО предпочитают обходить тему подрыва газопроводов. В статье отмечается, что после обнаружения виновника подрыва, вряд ли поставки западного оружия на Украину прекратятся. Взрывы на обеих нитках «Северных потоков» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Авторы немецкой газеты Die Zeit нашли украинский след в подрыве газопроводов. При этом президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о причастности Киева к теракту, пишет «Царьград».
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