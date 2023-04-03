Город ХМАО вошел в число лидеров по приросту качества городской среды

04 апреля 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Индекс качества городской среды Белоярского вырос за 2022 год на 10 баллов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Город Белоярский (ХМАО) занял четвертую строчку рейтинга городов с наибольшим приростом индекса качества городской среды за 2022 год с результатом 227 баллов. Рейтинг составлен и опубликован Минстроем России. «Минстрой России рассчитал индекс качества городской среды в пятый раз. Наибольшую динамику за прошедший год показали следующие города: <…> г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ (2022 г. — 227 баллов; +10 баллов)», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Согласно рейтингу, среди городов, находящихся в условно дискомфортном климате лидером является Ханты-Мансийск. Его результат — 247 баллов. Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды. Максимальное количество баллов, которое может набрать город — 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. Ранее URA.RU сообщало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков предложил россиянам ездить в самый северный город округа для проведения свадебных церемоний. По словам мэра, за прошлый год увеличилось количество браков и выросла рождаемость. Все это стало следствием создания комфортной городской среды.

Город Белоярский (ХМАО) занял четвертую строчку рейтинга городов с наибольшим приростом индекса качества городской среды за 2022 год с результатом 227 баллов. Рейтинг составлен и опубликован Минстроем России. «Минстрой России рассчитал индекс качества городской среды в пятый раз. Наибольшую динамику за прошедший год показали следующие города: <…> г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ (2022 г. — 227 баллов; +10 баллов)», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Согласно рейтингу, среди городов, находящихся в условно дискомфортном климате лидером является Ханты-Мансийск. Его результат — 247 баллов. Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды. Максимальное количество баллов, которое может набрать город — 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. Ранее URA.RU сообщало, что глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков предложил россиянам ездить в самый северный город округа для проведения свадебных церемоний. По словам мэра, за прошлый год увеличилось количество браков и выросла рождаемость. Все это стало следствием создания комфортной городской среды.