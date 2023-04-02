Мэр из ХМАО предложил устроить в Белоярском свадебный туризм для россиян

03 апреля 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Глава Белоярского района пригласил россиян отметить свадьбу в самом северном городе ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков предложил россиянам ездить в самый северный город округа для проведения свадебных церемоний. По мнению мэра, это способствовало бы развитию туризма. Об этом Маненков заявил во время пресс-конференции Минстроя и ДОМ.РФ на тему индекса качества городской среды. «У нас в прошлом году количество браков было значительно больше. И мы в прошлом году объявили парад свадеб и за два дня провели 14 свадеб. И серебряную свадьбу к нам приехали отмечать жители Санкт-Петербурга. Этим самым мы развиваем въездной туризм. Поэтому, если у кого-то есть необходимость в этом, мы готовы, в том числе, работу проводить в ЗАГСе», — рассказал Маненков. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте ТАСС. По словам Маненкова, увеличение количества браков и рождаемости в районе является следствием создания комфортной городской среды. «У нас сегодня вообще нет очереди на детсады», — отметил Маненков. Индекс качества городской среды — это проект Минстроя России и ДОМ.РФ. Он рассчитывается на основании 36 параметров. За 2022 год он был рассчитан для 1117 российских городов.

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков предложил россиянам ездить в самый северный город округа для проведения свадебных церемоний. По мнению мэра, это способствовало бы развитию туризма. Об этом Маненков заявил во время пресс-конференции Минстроя и ДОМ.РФ на тему индекса качества городской среды. «У нас в прошлом году количество браков было значительно больше. И мы в прошлом году объявили парад свадеб и за два дня провели 14 свадеб. И серебряную свадьбу к нам приехали отмечать жители Санкт-Петербурга. Этим самым мы развиваем въездной туризм. Поэтому, если у кого-то есть необходимость в этом, мы готовы, в том числе, работу проводить в ЗАГСе», — рассказал Маненков. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте ТАСС. По словам Маненкова, увеличение количества браков и рождаемости в районе является следствием создания комфортной городской среды. «У нас сегодня вообще нет очереди на детсады», — отметил Маненков. Индекс качества городской среды — это проект Минстроя России и ДОМ.РФ. Он рассчитывается на основании 36 параметров. За 2022 год он был рассчитан для 1117 российских городов.