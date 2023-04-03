Губернатор Богомаз: ВСУ ударили беспилотником по зданию военкомата в Брянской области

04 апреля 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

В результате удара беспилотника ВСУ по зданию военкомата никто не пострадал, заявил Богомаз Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали здание районного военкомата в Севском районе Брянской области. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз. «ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия сейчас работают оперативные службы.

Украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали здание районного военкомата в Севском районе Брянской области. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз. «ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия сейчас работают оперативные службы.