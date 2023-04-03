03 апреля 2023

Губернатор Богомаз: ВСУ ударили беспилотником по зданию военкомата в Брянской области

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В результате удара беспилотника ВСУ по зданию военкомата никто не пострадал, заявил Богомаз Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали здание районного военкомата в Севском районе Брянской области. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия сейчас работают оперативные службы.

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Украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали здание районного военкомата в Севском районе Брянской области. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз. «ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия сейчас работают оперативные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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