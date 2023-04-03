Губернатор Богомаз: ВСУ ударили беспилотником по зданию военкомата в Брянской области

В результате удара беспилотника ВСУ по зданию военкомата никто не пострадал, заявил Богомаз
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали здание районного военкомата в Севском районе Брянской области. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз.
«ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата», — написал Александр Богомаз в своем
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