03 апреля 2023

Крупный свинокомплекс выставлен на продажу в Челябинской области. Скрин

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Поросячьи бега в рамках "Фестиваля барбекю". Екатеринбург, свинья, домашний скот, поросята, свиноводство, сельское хозяйство
Свинокомплекс продают за 17 миллионов рублей Фото:

Действующий свинокомплекс выставлен на продажу в Аргаяшском районе Челябинской области. Собственник просит за готовый бизнес 17 миллионов рублей.

«Комплекс находится в двух километрах от деревни Березовка. Общая площадь объектов недвижимости 20 155 квадратных метров. Площадь земельного участка — 25 гектаров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Собственник уточняет, что максимально комплекс вмещает 11 тысяч голов скота. Завод может перерабатывать до 200 тонн продукции в месяц. На предприятии идет выпуск и отгрузка продукции, штат сотрудников готов остаться с новым владельцем.

Ранее сообщалось, что в Чесменском районе продают пруд для разведения рыб. Водоем с карасями и карпами стоит 8 миллионов рублей.

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Действующий свинокомплекс выставлен на продажу в Аргаяшском районе Челябинской области. Собственник просит за готовый бизнес 17 миллионов рублей. «Комплекс находится в двух километрах от деревни Березовка. Общая площадь объектов недвижимости 20 155 квадратных метров. Площадь земельного участка — 25 гектаров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Собственник уточняет, что максимально комплекс вмещает 11 тысяч голов скота. Завод может перерабатывать до 200 тонн продукции в месяц. На предприятии идет выпуск и отгрузка продукции, штат сотрудников готов остаться с новым владельцем. Ранее сообщалось, что в Чесменском районе продают пруд для разведения рыб. Водоем с карасями и карпами стоит 8 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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