Крупный свинокомплекс выставлен на продажу в Челябинской области. Скрин

04 апреля 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

Свинокомплекс продают за 17 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Действующий свинокомплекс выставлен на продажу в Аргаяшском районе Челябинской области. Собственник просит за готовый бизнес 17 миллионов рублей. «Комплекс находится в двух километрах от деревни Березовка. Общая площадь объектов недвижимости 20 155 квадратных метров. Площадь земельного участка — 25 гектаров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Собственник уточняет, что максимально комплекс вмещает 11 тысяч голов скота. Завод может перерабатывать до 200 тонн продукции в месяц. На предприятии идет выпуск и отгрузка продукции, штат сотрудников готов остаться с новым владельцем. Ранее сообщалось, что в Чесменском районе продают пруд для разведения рыб. Водоем с карасями и карпами стоит 8 миллионов рублей. Скрин с сайта «Авито»

Действующий свинокомплекс выставлен на продажу в Аргаяшском районе Челябинской области. Собственник просит за готовый бизнес 17 миллионов рублей. «Комплекс находится в двух километрах от деревни Березовка. Общая площадь объектов недвижимости 20 155 квадратных метров. Площадь земельного участка — 25 гектаров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Собственник уточняет, что максимально комплекс вмещает 11 тысяч голов скота. Завод может перерабатывать до 200 тонн продукции в месяц. На предприятии идет выпуск и отгрузка продукции, штат сотрудников готов остаться с новым владельцем. Ранее сообщалось, что в Чесменском районе продают пруд для разведения рыб. Водоем с карасями и карпами стоит 8 миллионов рублей.