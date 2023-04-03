Действующий свинокомплекс выставлен на продажу в Аргаяшском районе Челябинской области. Собственник просит за готовый бизнес 17 миллионов рублей.
«Комплекс находится в двух километрах от деревни Березовка. Общая площадь объектов недвижимости 20 155 квадратных метров. Площадь земельного участка — 25 гектаров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Собственник уточняет, что максимально комплекс вмещает 11 тысяч голов скота. Завод может перерабатывать до 200 тонн продукции в месяц. На предприятии идет выпуск и отгрузка продукции, штат сотрудников готов остаться с новым владельцем.
Ранее сообщалось, что в Чесменском районе продают пруд для разведения рыб. Водоем с карасями и карпами стоит 8 миллионов рублей.
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