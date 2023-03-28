В поселке Березинский Чесменского района Челябинской области продают пруд для разведения рыб. Собственник просит за водоем 8 миллионов рублей.
«Продам пруд для разведения рыбы. В данный период в пруду водятся карп, карась, раки», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
По информации продавца, в стоимость входит катер и жилой вагон. Общая площадь объекта составляет 98 гектаров. Глубина водоема — до 12 метров.
Ранее сообщалось, что рыбак из Челябинска поймал гигантскую щуку в озере Смолино. Также жители региона похвастались, что выловили четыре гигантских судака перед окончанием сезона зимней рыбалки на озере Аргази.
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