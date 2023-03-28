В Челябинской области продается пруд для разведения рыб. Скрин

29 марта 2023 в 00:05 Размер текста - 17 +

В водоеме водятся карпы, караси и раки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Березинский Чесменского района Челябинской области продают пруд для разведения рыб. Собственник просит за водоем 8 миллионов рублей. «Продам пруд для разведения рыбы. В данный период в пруду водятся карп, карась, раки», — говорится в объявлении на сайте «Авито». По информации продавца, в стоимость входит катер и жилой вагон. Общая площадь объекта составляет 98 гектаров. Глубина водоема — до 12 метров. Ранее сообщалось, что рыбак из Челябинска поймал гигантскую щуку в озере Смолино. Также жители региона похвастались, что выловили четыре гигантских судака перед окончанием сезона зимней рыбалки на озере Аргази. Скриншот с сайта «Авито»

В поселке Березинский Чесменского района Челябинской области продают пруд для разведения рыб. Собственник просит за водоем 8 миллионов рублей. «Продам пруд для разведения рыбы. В данный период в пруду водятся карп, карась, раки», — говорится в объявлении на сайте «Авито». По информации продавца, в стоимость входит катер и жилой вагон. Общая площадь объекта составляет 98 гектаров. Глубина водоема — до 12 метров. Ранее сообщалось, что рыбак из Челябинска поймал гигантскую щуку в озере Смолино. Также жители региона похвастались, что выловили четыре гигантских судака перед окончанием сезона зимней рыбалки на озере Аргази.