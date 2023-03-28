28 марта 2023

В Челябинской области продается пруд для разведения рыб. Скрин

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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., рыболов
В водоеме водятся карпы, караси и раки Фото:

В поселке Березинский Чесменского района Челябинской области продают пруд для разведения рыб. Собственник просит за водоем 8 миллионов рублей.

«Продам пруд для разведения рыбы. В данный период в пруду водятся карп, карась, раки», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

По информации продавца, в стоимость входит катер и жилой вагон. Общая площадь объекта составляет 98 гектаров. Глубина водоема — до 12 метров.

Ранее сообщалось, что рыбак из Челябинска поймал гигантскую щуку в озере Смолино. Также жители региона похвастались, что выловили четыре гигантских судака перед окончанием сезона зимней рыбалки на озере Аргази.

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В поселке Березинский Чесменского района Челябинской области продают пруд для разведения рыб. Собственник просит за водоем 8 миллионов рублей. «Продам пруд для разведения рыбы. В данный период в пруду водятся карп, карась, раки», — говорится в объявлении на сайте «Авито». По информации продавца, в стоимость входит катер и жилой вагон. Общая площадь объекта составляет 98 гектаров. Глубина водоема — до 12 метров. Ранее сообщалось, что рыбак из Челябинска поймал гигантскую щуку в озере Смолино. Также жители региона похвастались, что выловили четыре гигантских судака перед окончанием сезона зимней рыбалки на озере Аргази.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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