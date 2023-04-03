В Свердловском ГУВД озвучили подробности о потерявшем при падении ногу подростке

Девочка получила серьезные травмы при падении Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 15-летняя девочка лишилась ноги, упав с пятого этажа, пытаясь по связанным простыням спуститься на улицу. Подробности происшествия рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

«По предварительным данным, подросток очень хотел на улицу, но ей не позволяли родители. Ребенок смастерил веревку из простыней и попытался спуститься вниз, но не рассчитав силы сорвался с пятого этажа, получив серьезные увечья и потеряв ногу при падении», — сообщил Горелых.

Руководитель пресс-службы ГУВД свердловской области отметил, что инцидент произошел во время присутствия матери подростка дома. «Печально, что жуткий случай произошел не в отсутствии взрослых дома, а наоборот, мама пострадавшей находилась в соседней комнате, она и обнаружила последствия трагедии», — отметил полковник Горелых.

Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального управления УВД Нижнего Тагила выясняют детали произошедшего. «Сейчас за жизнь девочки борются врачи. По итогам проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение», — добавил Горелых.