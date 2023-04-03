Минстрой назвал самые комфортные для проживания города Курганской области

В Курганской области Далматово признан городом с самым высоким индексом качества городской среды. Об этом свидетельствует статистика на сайте Минстроя РФ.
«В Курганской области рейтинг возглавляет город Далматово с индексом качества городской среды в 201 балл. Далее следует Шадринск, показатель 190 баллов. Областная столица находится на третьем месте с индексом 186 баллов», — указано в документе.
В сообщении говорится, что при оценке был проведен анализ по 36 различным показателям. Эксперты сравнивали условия жилья, социально-досуговую инфраструктуру, прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличные инфраструктура и общегородское пространство.
Годом ранее Далматово уже признавали городом с самым высоким индексом качества городской среды в регионе. Тогда показатель равнялся 195 баллам.
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